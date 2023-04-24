Рейтинг@Mail.ru
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/voyna-kitaya-s-ssha-za-tayvan-mozhet-nachatsya-uzhe-v-2024-godu--ekspert-1128321807.html
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:01
2023-04-24T07:01
китай
тайвань
ситуация на тайване
сша
политика
мнения
малек дудаков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124089335_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_576e6e3845c5b5285d5b11dc8abaa2bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам американиста, в Вашингтоне прогнозируют начало конфликта вокруг Тайваня в 2025 году, после президентской гонки в США и на фоне политической нестабильности, которая может охватить Америку.При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.Тайваньские власти считают потенциальной датой начала конфликта 2027 год.Ситуация вокруг ТайваняРанее глава МИД Тайваня Джозеф Ву выразил надежду, что Пекин не решится на военную операцию в отношении острова, поскольку, по его словам, в этом случае конфликт с Пекином "нарушит более 40% мировой торговли".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активно участвовать в тайваньском вопросе, участвуя в патрулировании военно-морскими силами Тайваньский пролив. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего визита в Китай заявил, что Европе не следует втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Кроме того, французский лидер полагает, что Европе стоит уменьшать свою зависимость от США, которая сейчас проявляется в вопросах вооружения и энергетики, а также избавиться от "экстерриториальности" американского доллара и сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение &gt;&gt;Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся в январе 2024 года. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения
китай
тайвань
ситуация на тайване
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124089335_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_5be664320405e1aca0aae04c97528659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, тайвань, ситуация на тайване, сша, политика, мнения, малек дудаков, в мире
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт

Политолог Дудаков: военный конфликт Китая и США за Тайвань может вспыхнуть в 2024 году

07:01 24.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на прибрежную часть города Гаосюн. Тайвань
Вид на прибрежную часть города Гаосюн. Тайвань - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

"Первая развилка произойдет уже в начале 2024 года, когда на Тайване пройдут свои выборы. Именно тогда у Пекина появится возможность помочь прокитайским силам в лице Гоминьдана прийти к власти и начать быструю интеграцию острова мирным путем. Если же это не получится, то борьба США и Китая за Тайвань вполне может дойти и до конфликта – с непредсказуемыми последствиями и реальной угрозой начала третьей мировой войны", – https://t.me/malekdudakov/5472 эксперт в своем Telegram-канале.

По словам американиста, в Вашингтоне прогнозируют начало конфликта вокруг Тайваня в 2025 году, после президентской гонки в США и на фоне политической нестабильности, которая может охватить Америку.
"Сейчас Пентагон пытается поставлять больше оружия и ракет Тайваню и Японии, однако на исполнение этих контрактов уйдет еще как минимум несколько лет", - констатирует Дудаков.
При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.
Тайваньские власти считают потенциальной датой начала конфликта 2027 год.

Ситуация вокруг Тайваня

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву выразил надежду, что Пекин не решится на военную операцию в отношении острова, поскольку, по его словам, в этом случае конфликт с Пекином "нарушит более 40% мировой торговли".
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активно участвовать в тайваньском вопросе, участвуя в патрулировании военно-морскими силами Тайваньский пролив. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего визита в Китай заявил, что Европе не следует втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Кроме того, французский лидер полагает, что Европе стоит уменьшать свою зависимость от США, которая сейчас проявляется в вопросах вооружения и энергетики, а также избавиться от "экстерриториальности" американского доллара и сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.
Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение >>
Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
Выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся в январе 2024 года. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. Видео
Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику
Новая концепция внешней политики России: основные положения
КитайТайваньСитуация на ТайванеСШАПолитикаМненияМалек ДудаковВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
21:53В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
19:51Главные события и заявления дня: 23 апреля
19:05Скончался еще один депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
16:37Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ
16:05Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
15:46Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
15:13Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
14:52В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
Лента новостейМолния