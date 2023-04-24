https://crimea.ria.ru/20230424/voyna-kitaya-s-ssha-za-tayvan-mozhet-nachatsya-uzhe-v-2024-godu--ekspert-1128321807.html

Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт

Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт

Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T07:01

2023-04-24T07:01

2023-04-24T07:01

китай

тайвань

ситуация на тайване

сша

политика

мнения

малек дудаков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам американиста, в Вашингтоне прогнозируют начало конфликта вокруг Тайваня в 2025 году, после президентской гонки в США и на фоне политической нестабильности, которая может охватить Америку.При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.Тайваньские власти считают потенциальной датой начала конфликта 2027 год.Ситуация вокруг ТайваняРанее глава МИД Тайваня Джозеф Ву выразил надежду, что Пекин не решится на военную операцию в отношении острова, поскольку, по его словам, в этом случае конфликт с Пекином "нарушит более 40% мировой торговли".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активно участвовать в тайваньском вопросе, участвуя в патрулировании военно-морскими силами Тайваньский пролив. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего визита в Китай заявил, что Европе не следует втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Кроме того, французский лидер полагает, что Европе стоит уменьшать свою зависимость от США, которая сейчас проявляется в вопросах вооружения и энергетики, а также избавиться от "экстерриториальности" американского доллара и сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение >>Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся в январе 2024 года. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения

китай

тайвань

ситуация на тайване

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, тайвань, ситуация на тайване, сша, политика, мнения, малек дудаков, в мире