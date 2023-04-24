https://crimea.ria.ru/20230424/voyna-kitaya-s-ssha-za-tayvan-mozhet-nachatsya-uzhe-v-2024-godu--ekspert-1128321807.html
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:01
2023-04-24T07:01
2023-04-24T07:01
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тайвань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам американиста, в Вашингтоне прогнозируют начало конфликта вокруг Тайваня в 2025 году, после президентской гонки в США и на фоне политической нестабильности, которая может охватить Америку.При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.Тайваньские власти считают потенциальной датой начала конфликта 2027 год.Ситуация вокруг ТайваняРанее глава МИД Тайваня Джозеф Ву выразил надежду, что Пекин не решится на военную операцию в отношении острова, поскольку, по его словам, в этом случае конфликт с Пекином "нарушит более 40% мировой торговли".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активно участвовать в тайваньском вопросе, участвуя в патрулировании военно-морскими силами Тайваньский пролив. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего визита в Китай заявил, что Европе не следует втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Кроме того, французский лидер полагает, что Европе стоит уменьшать свою зависимость от США, которая сейчас проявляется в вопросах вооружения и энергетики, а также избавиться от "экстерриториальности" американского доллара и сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение >>Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся в январе 2024 года. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, тайвань, ситуация на тайване, сша, политика, мнения, малек дудаков, в мире
Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
Политолог Дудаков: военный конфликт Китая и США за Тайвань может вспыхнуть в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Первая развилка произойдет уже в начале 2024 года, когда на Тайване пройдут свои выборы. Именно тогда у Пекина появится возможность помочь прокитайским силам в лице Гоминьдана прийти к власти и начать быструю интеграцию острова мирным путем. Если же это не получится, то борьба США и Китая за Тайвань вполне может дойти и до конфликта – с непредсказуемыми последствиями и реальной угрозой начала третьей мировой войны", – https://t.me/malekdudakov/5472 эксперт в своем Telegram-канале.
По словам американиста, в Вашингтоне прогнозируют начало конфликта вокруг Тайваня в 2025 году, после президентской гонки в США и на фоне политической нестабильности, которая может охватить Америку.
"Сейчас Пентагон пытается поставлять больше оружия и ракет Тайваню и Японии, однако на исполнение этих контрактов уйдет еще как минимум несколько лет", - констатирует Дудаков.
При этом проведенное в Конгрессе моделирование возможной операции Китая на Тайване показало, что США вряд ли смогут оказать реальную помощь непризнанной республике, поскольку запасы американских крылатых ракет закончатся буквально за одну неделю, в базы США в регионе рискуют быть разрушенными ударами Китая.
Тайваньские власти считают потенциальной датой начала конфликта 2027 год.
Ситуация вокруг Тайваня
Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву выразил надежду, что Пекин не решится на военную операцию в отношении острова, поскольку, по его словам, в этом случае конфликт с Пекином "нарушит более 40% мировой торговли".
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активно участвовать в тайваньском вопросе, участвуя в патрулировании военно-морскими силами Тайваньский пролив. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам недавнего визита в Китай заявил, что Европе не следует втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Кроме того, французский лидер полагает, что Европе стоит уменьшать свою зависимость от США, которая сейчас проявляется в вопросах вооружения и энергетики, а также избавиться от "экстерриториальности" американского доллара и сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.
Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
Выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся в январе 2024 года. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.
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