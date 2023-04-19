https://crimea.ria.ru/20230419/poluchit-li-rossiya-voennuyu-pomosch-ot-kitaya---mnenie-1128248081.html

Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение

Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение

Китай никогда не заключал ни с кем военных союзов, однако определенные взаимные действия КНР и России возможны, и даже сам факт взаимодействия двух государств... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T07:49

2023-04-19T07:49

2023-04-19T07:49

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

россия

китай

политика

в мире

безопасность

владимир путин (политик)

сергей шойгу

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Политолог Вадим Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР Политолог Вадим Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Китай никогда не заключал ни с кем военных союзов, однако определенные взаимные действия КНР и России возможны, и даже сам факт взаимодействия двух государств пугает коллективный Запад и создает сдерживающий эффект. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Так он прокомментировал визит в Россию главы китайского Минобороны, генерал-полковника Ли Шанфу, и заявления российской и китайской сторон о взаимной поддержке друг друга по вопросам национальной безопасности. Политолог напомнил, что визит Ли Шанфу в Россию произошел на фоне военных учений Китая вокруг Тайваня, агрессивной критики США в сторону КНР по тайваньскому вопросу, приезда французского президента Макрона и представителей ЕС в Китай, а также очень серьезной проверки боеспособности Тихоокеанского флота России."Это все говорит об усилении сотрудничества РФ и КНР. Это сигнал в адрес недружественных стран. Вопрос не в военной помощи, а в политическом эффекте", - убежден Колесниченко.По его мнению, прямой военной помощи, в частности поставок оружия, от КНР ждать не стоит. Однако страны являются друг для друга важными партнерами, и в случае необходимости военное взаимодействие все же возможно.Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве заявил, что Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности.16 апреля рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу провел президент России Владимир Путин. В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе переговоров Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран". Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения

https://crimea.ria.ru/20230320/putin-rasskazal-ob-otnosheniyakh-s-kitaem-ukrainskom-krizise-i-bezopasnosti-1127651786.html

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китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, россия, китай, политика, в мире, безопасность, владимир путин (политик), сергей шойгу, ли шанфу