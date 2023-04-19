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Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230419/poluchit-li-rossiya-voennuyu-pomosch-ot-kitaya---mnenie-1128248081.html
Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение
Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение
Китай никогда не заключал ни с кем военных союзов, однако определенные взаимные действия КНР и России возможны, и даже сам факт взаимодействия двух государств... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T07:49
2023-04-19T07:49
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
россия
китай
политика
в мире
безопасность
владимир путин (политик)
сергей шойгу
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Политолог Вадим Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР
Политолог Вадим Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Китай никогда не заключал ни с кем военных союзов, однако определенные взаимные действия КНР и России возможны, и даже сам факт взаимодействия двух государств пугает коллективный Запад и создает сдерживающий эффект. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Так он прокомментировал визит в Россию главы китайского Минобороны, генерал-полковника Ли Шанфу, и заявления российской и китайской сторон о взаимной поддержке друг друга по вопросам национальной безопасности. Политолог напомнил, что визит Ли Шанфу в Россию произошел на фоне военных учений Китая вокруг Тайваня, агрессивной критики США в сторону КНР по тайваньскому вопросу, приезда французского президента Макрона и представителей ЕС в Китай, а также очень серьезной проверки боеспособности Тихоокеанского флота России."Это все говорит об усилении сотрудничества РФ и КНР. Это сигнал в адрес недружественных стран. Вопрос не в военной помощи, а в политическом эффекте", - убежден Колесниченко.По его мнению, прямой военной помощи, в частности поставок оружия, от КНР ждать не стоит. Однако страны являются друг для друга важными партнерами, и в случае необходимости военное взаимодействие все же возможно.Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве заявил, что Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности.16 апреля рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу провел президент России Владимир Путин. В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе переговоров Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран". Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения
https://crimea.ria.ru/20230320/putin-rasskazal-ob-otnosheniyakh-s-kitaem-ukrainskom-krizise-i-bezopasnosti-1127651786.html
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вадим колесниченко, мнения, россия, китай, политика, в мире, безопасность, владимир путин (политик), сергей шойгу, ли шанфу
Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение

Политолог Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР

07:49 19.04.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Китай никогда не заключал ни с кем военных союзов, однако определенные взаимные действия КНР и России возможны, и даже сам факт взаимодействия двух государств пугает коллективный Запад и создает сдерживающий эффект. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Политолог Вадим Колесниченко оценил перспективы военного взаимодействия России и КНР
07:49
Так он прокомментировал визит в Россию главы китайского Минобороны, генерал-полковника Ли Шанфу, и заявления российской и китайской сторон о взаимной поддержке друг друга по вопросам национальной безопасности.
Политолог напомнил, что визит Ли Шанфу в Россию произошел на фоне военных учений Китая вокруг Тайваня, агрессивной критики США в сторону КНР по тайваньскому вопросу, приезда французского президента Макрона и представителей ЕС в Китай, а также очень серьезной проверки боеспособности Тихоокеанского флота России.
"Это все говорит об усилении сотрудничества РФ и КНР. Это сигнал в адрес недружественных стран. Вопрос не в военной помощи, а в политическом эффекте", - убежден Колесниченко.
По его мнению, прямой военной помощи, в частности поставок оружия, от КНР ждать не стоит. Однако страны являются друг для друга важными партнерами, и в случае необходимости военное взаимодействие все же возможно.
"Военную помощь от Китая мы скорее всего не получим, да она нам и не нужна, все, что нам нужно получать, мы и так получаем. Китаю очень важна наша поддержка, поскольку важен транзитный путь через Россию в Европу в плане экономики и торговли. Что касается военной поддержки - мы показываем свою поддержку при необходимости в районе Тайваня. И хотя Китай никогда ни с кем не заключал военных союзов, в этой ситуации взаимные действия вполне возможны", - считает эксперт.
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве заявил, что Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим КолесниченкоМненияРоссияКитайПолитикаВ миреБезопасностьВладимир Путин (политик)Сергей ШойгуЛи Шанфу
 
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