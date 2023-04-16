https://crimea.ria.ru/20230416/vladimir-putin-provel-vstrechu-s-ministrom-oborony-knr-li-shanfu-1128212491.html

Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T20:10

2023-04-16T20:10

2023-04-16T20:14

владимир путин (политик)

политика

китай

сергей шойгу

дмитрий песков

россия

министерство обороны рф

ли шанфу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Он отметил, что информация о встрече последует позже.В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В китайском оборонном ведомстве указали, что визит продлится с 16 по 19 апреля.Лидер КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на двусторонний саммит. Визит продлился с 20 по 22 марта. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, китай, сергей шойгу, дмитрий песков, россия, министерство обороны рф, ли шанфу