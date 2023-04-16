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Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T20:10
2023-04-16T20:14
владимир путин (политик)
политика
китай
сергей шойгу
дмитрий песков
россия
министерство обороны рф
ли шанфу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Он отметил, что информация о встрече последует позже.В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В китайском оборонном ведомстве указали, что визит продлится с 16 по 19 апреля.Лидер КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на двусторонний саммит. Визит продлился с 20 по 22 марта. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
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владимир путин (политик), политика, китай, сергей шойгу, дмитрий песков, россия, министерство обороны рф, ли шанфу
Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Песков сообщил о рабочей встрече Владимира Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу

20:10 16.04.2023 (обновлено: 20:14 16.04.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.
"Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу", - сообщил Песков.
Он отметил, что информация о встрече последует позже.
"У нас [России и Китая] очень крепкие взаимоотношения", — заявил министр обороны КНР Ли Шанфу в эфире телеканала "Россия 24".

В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В китайском оборонном ведомстве указали, что визит продлится с 16 по 19 апреля.
Лидер КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на двусторонний саммит. Визит продлился с 20 по 22 марта. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаКитайСергей ШойгуДмитрий ПесковРоссияМинистерство обороны РФЛи Шанфу
 
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20:10Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
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