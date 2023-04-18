Шойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем
Шойгу: Россия и Китай должны поддерживать друг друга в военных вопросах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве.
"Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - цитируют Шойгу РИА Новости.
Шойгу также поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны и выразил уверенность, что большой опыт взаимодействия с Россией поспособствует развитию вооруженных сил Китая и расширению военного сотрудничества между нашими странами.
"Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе переговоров Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран".
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В китайском оборонном ведомстве указали, что визит продлится с 16 по 19 апреля.
Лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву в рамках двустороннего саммита. Визит продлился с 20 по 22 марта. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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