https://crimea.ria.ru/20230418/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-voennogo-sotrudnichestva-s-kitaem-1128234027.html

Шойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем

Шойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Шойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем

Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T12:33

2023-04-18T12:33

2023-04-18T12:33

китай

сергей шойгу

россия

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новости

ли шанфу

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве.Шойгу также поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны и выразил уверенность, что большой опыт взаимодействия с Россией поспособствует развитию вооруженных сил Китая и расширению военного сотрудничества между нашими странами.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. В беседе также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе переговоров Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран". Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В китайском оборонном ведомстве указали, что визит продлится с 16 по 19 апреля.Лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву в рамках двустороннего саммита. Визит продлился с 20 по 22 марта. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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