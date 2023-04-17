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Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Президент Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава оборонного ведомства доложил российскому лидеру о проведении учений Тихоокеанского... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T10:46
2023-04-17T10:46
2023-04-17T10:47
владимир путин (политик)
сергей шойгу
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министерство обороны рф
армия и флот
безопасность
новости
тихоокеанский флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава оборонного ведомства доложил российскому лидеру о проведении учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля.По его словам, дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.Сейчас, по словам главы Минобороны, проходит второй этап внезапной проверки. Группировка сил в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Он также доложил президенту, что начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации.С 18 апреля стартует завершающий этап проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. По плану учений, стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.Владимир Путин призвал также обратить внимание на развитие и подготовку учений на других флотах.Он подчеркнул, что первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".Внезапная проверка Тихоокеанского флота стартовала 14 апреля. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОСША наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - ШойгуПутин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии
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владимир путин (политик), сергей шойгу, россия, министерство обороны рф, армия и флот, безопасность, новости, тихоокеанский флот
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверке Тихоокеанского флота
10:46 17.04.2023 (обновлено: 10:47 17.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава оборонного ведомства доложил российскому лидеру о проведении учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия", - рассказал Шойгу.
По его словам, дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.
Сейчас, по словам главы Минобороны, проходит второй этап внезапной проверки. Группировка сил в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Он также доложил президенту, что начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации.
С 18 апреля стартует завершающий этап проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. По плану учений, стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.
Владимир Путин призвал также обратить внимание на развитие и подготовку учений на других флотах.
"И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу Вас тоже иметь это в виду", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".
Внезапная проверка Тихоокеанского флота
стартовала 14 апреля. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
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