https://crimea.ria.ru/20230417/shoygu-dolozhil-putinu-o-proverke-sil-tikhookeanskogo-flota-1128217024.html

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

Президент Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава оборонного ведомства доложил российскому лидеру о проведении учений Тихоокеанского... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T10:46

2023-04-17T10:46

2023-04-17T10:47

владимир путин (политик)

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф

армия и флот

безопасность

новости

тихоокеанский флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, глава оборонного ведомства доложил российскому лидеру о проведении учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля.По его словам, дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.Сейчас, по словам главы Минобороны, проходит второй этап внезапной проверки. Группировка сил в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Он также доложил президенту, что начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации.С 18 апреля стартует завершающий этап проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. По плану учений, стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.Владимир Путин призвал также обратить внимание на развитие и подготовку учений на других флотах.Он подчеркнул, что первый этап учений "действительно прошел на очень высоком уровне".Внезапная проверка Тихоокеанского флота стартовала 14 апреля. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОСША наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - ШойгуПутин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии

https://crimea.ria.ru/20230416/vladimir-putin-provel-vstrechu-s-ministrom-oborony-knr-li-shanfu-1128212491.html

https://crimea.ria.ru/20230414/tikhookeanskiy-flot-priveden-v-vysshuyu-stepen-boegotovnosti--shoygu--1128171152.html

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владимир путин (политик), сергей шойгу, россия, министерство обороны рф, армия и флот, безопасность, новости, тихоокеанский флот