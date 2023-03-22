https://crimea.ria.ru/20230322/ssha-naraschivayut-sily-v-aziatsko-tikhookeanskom-regione---shoygu-1127702869.html

США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу

США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу - РИА Новости Крым, 22.03.2023

США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу

США существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T15:42

2023-03-22T15:42

2023-03-22T15:42

сергей шойгу

вооруженные силы россии

в мире

нато

министерство обороны рф

россия

сша

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. США существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.Обстановка в Восточном округеВместе с тем Шойгу подчеркнул, что войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности."Войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности в зоне своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами. Только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения - "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие", - сообщил министр обороны РФ.Также Шойгу отметил, что интенсивность боевой учебы войск не снижается. Так, в прошлом году состоялось более восьми тысяч мероприятий оперативной и боевой подготовки, ключевым из которых стало стратегическое командно-штабное учение "Восток".Заявка на многолетнюю конфронтациюМинистр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его с целью сдерживания Китая и России. По его словам, англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию.Также Лавров акцентировал внимание на том, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).Читайте также на РИА Новости Крым:США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – ЛавровЛавров предупредил о расширении западного военного альянсаПротивостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис – политолог

https://crimea.ria.ru/20230303/nato-gotovit-vtoroy-eshelon-protiv-rossii-na-sluchay-razgroma-vsu--ekspert-1127339720.html

россия

сша

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы россии, в мире, нато, министерство обороны рф, россия, сша, китай