https://crimea.ria.ru/20230414/tikhookeanskiy-flot-priveden-v-vysshuyu-stepen-boegotovnosti--shoygu--1128171152.html

Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу

Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T11:30

2023-04-14T11:30

2023-04-14T11:35

сергей шойгу

тихоокеанский флот

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны, передает РИА Новости. По его словам, сегодня с 09:00 (02:00 мск) Тихоокеанский флот "в полном составе поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности". Как рассказал глава военного ведомства, старшим контрольных групп в рамках проверки приказано обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.По словам главы Минобороны, в ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит "отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника". Шойгу уточнил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота будет иметь ряд особенностей, в частности, будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота.Читайте также на РИА Новости Крым:США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии "Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию

https://crimea.ria.ru/20230414/vedenie-boya-odinochnym-korablem-ladnyy-vypolnil-zadachi-v-chernom-more-1128169095.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, тихоокеанский флот, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, учения