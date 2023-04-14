https://crimea.ria.ru/20230414/tikhookeanskiy-flot-priveden-v-vysshuyu-stepen-boegotovnosti--shoygu--1128171152.html
Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T11:30
2023-04-14T11:30
2023-04-14T11:35
сергей шойгу
тихоокеанский флот
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны, передает РИА Новости. По его словам, сегодня с 09:00 (02:00 мск) Тихоокеанский флот "в полном составе поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности". Как рассказал глава военного ведомства, старшим контрольных групп в рамках проверки приказано обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.По словам главы Минобороны, в ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит "отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника". Шойгу уточнил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота будет иметь ряд особенностей, в частности, будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота.Читайте также на РИА Новости Крым:США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии "Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
https://crimea.ria.ru/20230414/vedenie-boya-odinochnym-korablem-ladnyy-vypolnil-zadachi-v-chernom-more-1128169095.html
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сергей шойгу, тихоокеанский флот, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, учения
Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
Шойгу: Тихоокеанский флот приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки
11:30 14.04.2023 (обновлено: 11:35 14.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны, передает РИА Новости.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок", - сказал Шойгу.
По его словам, сегодня с 09:00 (02:00 мск) Тихоокеанский флот "в полном составе поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности".
Как рассказал глава военного ведомства, старшим контрольных групп в рамках проверки приказано обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.
"Главнокомандующим видами ВС, руководителям центральных органов военного управления - обеспечить работу представителей в составе штаба руководства и групп проверки. Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа. Главному управлению боевой подготовки осуществить контроль действий и проверить состояние береговых войск", – добавил министр.
По словам главы Минобороны, в ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит "отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника".
Шойгу уточнил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота будет иметь ряд особенностей, в частности, будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота.
"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин. На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - добавил он.
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