https://crimea.ria.ru/20230627/ssha-peredayut-novuyu-partiyu-vooruzheniy-ukraine-chto-voshlo-v-spisok-1129678736.html

США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список

США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список - РИА Новости Крым, 27.06.2023

США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список

Пентагон опубликовал список очередной партии передаваемых Украине вооружений на сумму 500 млн долларов. В пакет вошли 30 бронемашин Bradley, 25... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T20:53

2023-06-27T20:53

2023-06-27T20:53

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в мире

поставки западного оружия украине

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пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Пентагон опубликовал список очередной партии передаваемых Украине вооружений на сумму 500 млн долларов. В пакет вошли 30 бронемашин Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker и другое вооружение и боеприпасы, сообщается на сайте ведомства."Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает в себя возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование", - говорится в пресс-релизе.Помимо БМП Bradley и БТР Stryker, в пакт вошли дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Stinger, оборудование для разминирования, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.Также в списке значатся ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему, тепловизоры и приборы ночного видения.В Пентагоне уточнили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили более 41,2 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе 40,5 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение.Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Что войдет в новые пакеты военной помощи КиевуЕще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи КиевуКиев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, в мире, поставки западного оружия украине, новости, пентагон, сво