https://crimea.ria.ru/20230614/esche-na-325-mln-gosdep-vydelil-novyy-paket-voennoy-pomoschi-kievu-1129365174.html

Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву

Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву

США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов, сообщается на официальном сайте минобороны США. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T08:23

2023-06-14T08:23

2023-06-14T08:23

поставки западного оружия украине

сша

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов, сообщается на официальном сайте минобороны США. В том числе в новый пакет помощи войдут зенитные комплексы "Стингер", Дополнительные 155- и 105-мм артиллерийские выстрелы и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. 15 боевых машин пехоты Bradley,10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы Javelin и комплексы АТ-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, средства обеспечения тактической защищенной связи, запасные части и другое полевое оборудование.Как сообщается на официальном сайте Пентагона, общий объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили во вторник в Пентагоне.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение.Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураномВ чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение экспертаВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, сша, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, сво