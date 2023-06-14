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Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву
Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву
США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов, сообщается на официальном сайте минобороны США. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T08:23
2023-06-14T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов, сообщается на официальном сайте минобороны США. В том числе в новый пакет помощи войдут зенитные комплексы "Стингер", Дополнительные 155- и 105-мм артиллерийские выстрелы и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. 15 боевых машин пехоты Bradley,10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы Javelin и комплексы АТ-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, средства обеспечения тактической защищенной связи, запасные части и другое полевое оборудование.Как сообщается на официальном сайте Пентагона, общий объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили во вторник в Пентагоне.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение.Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураномВ чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение экспертаВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
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поставки западного оружия украине, сша, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, сво
Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву

Госдеп: США выделяют киевскому режиму еще 325 млн долларов военной помощи

08:23 14.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные инструкторы прибыли на Украину
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов, сообщается на официальном сайте минобороны США.
"Это разрешение является сороковым изъятием оборудования администрации Байдена из запасов Минобороны США для Украины с августа 2021 года. Оно включает ключевые возможности для помощи Украине…также артиллерийские, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
В том числе в новый пакет помощи войдут зенитные комплексы "Стингер", Дополнительные 155- и 105-мм артиллерийские выстрелы и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. 15 боевых машин пехоты Bradley,10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы Javelin и комплексы АТ-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, средства обеспечения тактической защищенной связи, запасные части и другое полевое оборудование.
"США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - заявили в американском оборонном ведомстве.
Как сообщается на официальном сайте Пентагона, общий объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили во вторник в Пентагоне.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.
В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение.
Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.
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