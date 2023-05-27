https://crimea.ria.ru/20230527/zapad-vovlechen-v-konflikt-na-ukraine-no-rossiyu-eto-ne-ostanovit---peskov-1129013539.html

Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков

Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков

Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T17:11

2023-05-27T17:11

2023-05-27T17:12

дмитрий песков

политика

россия

украина

нато

сво

поставки западного оружия украине

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".Участие Запада в конфликте, в том числе через поставки вооружений Киеву, может растянуть боевые действия во времени, добавил Песков. Однако Россия все равно достигнет заявленных целей и выполнит задачи СВО.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн. По ее словам, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в списокПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозВ МИД назвали реальные цели Запада на Украине

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика, россия, украина, нато, сво, поставки западного оружия украине, кремль