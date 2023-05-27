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Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков
Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков
Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T17:11
2023-05-27T17:12
дмитрий песков
политика
россия
украина
нато
сво
поставки западного оружия украине
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".Участие Запада в конфликте, в том числе через поставки вооружений Киеву, может растянуть боевые действия во времени, добавил Песков. Однако Россия все равно достигнет заявленных целей и выполнит задачи СВО.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн. По ее словам, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в списокПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозВ МИД назвали реальные цели Запада на Украине
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дмитрий песков, политика, россия, украина, нато, сво, поставки западного оружия украине, кремль
Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит - Песков

Песков: вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, но это не изменит ситуацию

17:11 27.05.2023 (обновлено: 17:12 27.05.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт", - сказал он в ответ на вопрос о том, где предел эскалации.
Участие Запада в конфликте, в том числе через поставки вооружений Киеву, может растянуть боевые действия во времени, добавил Песков. Однако Россия все равно достигнет заявленных целей и выполнит задачи СВО.
"Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом. Это вообще не может изменить ситуацию. Россия будет продолжать военную операцию, Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленной задачи", — ответил Песков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн. По ее словам, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
А экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.
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