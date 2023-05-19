https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html

Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз

Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз

Европа продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, но объемы этих поставок начнут сокращаться в самое ближайшее время. Такой прогноз озвучил политолог,... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T07:01

2023-05-19T07:01

2023-05-19T09:37

крым

радио "спутник в крыму"

мнения

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оружие

контрнаступление всу

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Политолог Вадим Петров о контрнаступлении ВСУ Европа продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, но объемы этих поставок начнут сокращаться в самое ближайшее время. Такой прогноз озвучил политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму". audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Европа продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, но объемы этих поставок начнут сокращаться в самое ближайшее время. Такой прогноз озвучил политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом Петров отметил, что в последние недели информационный шум по поводу украинского контрнаступления значительно снизился. Скорее всего, это связано с активностью Вооруженных сил РФ, которые наносят точные удары по базам и складам ВСУ и успешно отражают атаки противника по всей линии боевого соприкосновения, в результате чего украинская армия несет большие потери. Эти действия не только ослабляют боевой потенциал ВСУ, но и наглядно демонстрируют Западу, который терпит большие финансовые убытки из-за помощи Украине, бесполезность накачки Киева вооружением и боеприпасами.В четверг Минобороны РФ сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Все назначенные объекты поражены16 мая российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".До этого Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен.Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила пять американских ракетСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныВеликобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия

https://crimea.ria.ru/20230515/sotni-zrk-i-udarnykh-dronov-velikobritaniya-snova-dast-kievu-oruzhie-1128724233.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, вадим петров, политика, украина, сво, оружие, контрнаступление всу