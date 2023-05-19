Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз
Политолог Петров: Европа в ближайшее время будет сокращать поставки оружия Украине
07:01 19.05.2023 (обновлено: 09:37 19.05.2023)
© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Европа продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, но объемы этих поставок начнут сокращаться в самое ближайшее время. Такой прогноз озвучил политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Подготовка Украины к контрнаступлению со стороны европейских государств с точки зрения поставок оружия и боеприпасов будет продолжаться, но их объемы, полагаю, будут сокращаться уже сейчас. Во-первых, запасы многих видов вооружений уже исчерпались, причем не только у Европы, но и у США. В Европе все больше стран начинают выворачивать карманы, демонстрируя, мол, "у нас все кончилось, поэтому давайте сокращать объемы", – предположил эксперт.
При этом Петров отметил, что в последние недели информационный шум по поводу украинского контрнаступления значительно снизился.
Скорее всего, это связано с активностью Вооруженных сил РФ, которые наносят точные удары по базам и складам ВСУ и успешно отражают атаки противника по всей линии боевого соприкосновения, в результате чего украинская армия несет большие потери.
Эти действия не только ослабляют боевой потенциал ВСУ, но и наглядно демонстрируют Западу, который терпит большие финансовые убытки из-за помощи Украине, бесполезность накачки Киева вооружением и боеприпасами.
"Думаю, что контрнаступление все же состоится, потому что Украине просто деваться некуда, иначе перестанут давать даже то, что дают. Но чем дольше будет продолжаться эта волокита, тем сильнее будут напрягаться нервы у США. Но в первую очередь - у стран Европы, у лидеров которых во многих случаях просто терпение выходит из границ, и они все больше настаивают на прекращении снабжения Украины оружием, поскольку толку от его применения нет", – добавил аналитик.
В четверг Минобороны РФ сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Все назначенные объекты поражены
16 мая российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
До этого Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен.
Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и западной военной техники. Все цели достигнуты.
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