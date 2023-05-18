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ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине - РИА Новости Крым, 18.05.2023
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T15:33
2023-05-18T15:33
2023-05-18T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.По данным МО, в результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеРоссийские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
Минобороны: российские ракеты уничтожили склады западной техники на Украине