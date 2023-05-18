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ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине - РИА Новости Крым, 18.05.2023
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T15:33
2023-05-18T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.По данным МО, в результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеРоссийские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
ВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине

Минобороны: российские ракеты уничтожили склады западной техники на Украине

15:33 18.05.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью нанесены удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам противника, все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным МО, в результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.
В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.
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