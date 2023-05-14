https://crimea.ria.ru/20230514/rossiyskie-rakety-unichtozhili-sklady-zapadnykh-boepripasov-na-ukraine-1128715741.html

Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине

Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине

Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T15:27

2023-05-14T15:27

2023-05-14T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.Также истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотников.Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации погибли полковники Макаров и Бровко - МинобороныЧто происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз

https://crimea.ria.ru/20230428/oruzhie-dlya-vsu-biolaboratorii-i-tseli-zapada-glavnye-zayavleniya-shoygu-1128411212.html

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости, сво