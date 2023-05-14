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Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:27
2023-05-14T15:27
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.Также истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотников.Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации погибли полковники Макаров и Бровко - МинобороныЧто происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости, сво
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине

В Минобороны сообщили об уничтожении на Украине складов с западной техникой и боеприпасами

15:27 14.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", – говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
Также истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотников.
Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске.
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