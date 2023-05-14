https://crimea.ria.ru/20230514/rossiyskie-rakety-unichtozhili-sklady-zapadnykh-boepripasov-na-ukraine-1128715741.html
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:27
2023-05-14T15:27
2023-05-14T15:27
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
россия
новости
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Склады с поступившими из западных стран боеприпасами, вооружением и военной техникой уничтожены под Тернополем и в Петропавловке Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.Также истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотников.Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, за минувшие сутки подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации погибли полковники Макаров и Бровко - МинобороныЧто происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
https://crimea.ria.ru/20230428/oruzhie-dlya-vsu-biolaboratorii-i-tseli-zapada-glavnye-zayavleniya-shoygu-1128411212.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_19:0:1307:966_1920x0_80_0_0_02bdb8ef436dea2a22abaf8acabb15e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, новости, сво
Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
В Минобороны сообщили об уничтожении на Украине складов с западной техникой и боеприпасами