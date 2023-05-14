https://crimea.ria.ru/20230514/popytki-vsu-prorvat-oboronu-v-artemovske-otrazheny-zayavili-v-minoborony-1128714417.html

Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны

Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны

Подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T14:12

2023-05-14T14:12

2023-05-14T14:12

сво

министерство обороны рф

украина

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128714615_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb3928b168d40e1bf26db2a8f51bf688.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве отметили мужество и героизм, которые проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм.Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными.Личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отбил шесть атак штурмовых групп ВСУ восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. "Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих", - уточнили в МО. 6-ая дивизия отразила атаку штурмовых групп ВСУ при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за западные кварталы города.Ранее сообщалось, что при отражении атак украинских войск в районе Красного в ДНР героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230511/pogib-v-boyakh-za-artemovsk-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-chvk-vagner-1128669408.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости