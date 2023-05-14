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Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
Подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T14:12
2023-05-14T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве отметили мужество и героизм, которые проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм.Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными.Личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отбил шесть атак штурмовых групп ВСУ восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. "Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих", - уточнили в МО. 6-ая дивизия отразила атаку штурмовых групп ВСУ при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за западные кварталы города.Ранее сообщалось, что при отражении атак украинских войск в районе Красного в ДНР героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
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сво, министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны

Минобороны: попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в Артемовске отражены

14:12 14.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска
Артиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Подразделения армии России отразили многочисленные попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили мужество и героизм, которые проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм.
Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными.
Личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отбил шесть атак штурмовых групп ВСУ восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.
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"Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих", - уточнили в МО.
6-ая дивизия отразила атаку штурмовых групп ВСУ при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.
Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за западные кварталы города.
Ранее сообщалось, что при отражении атак украинских войск в районе Красного в ДНР героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
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