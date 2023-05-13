https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html

Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты

Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты

Удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России. Об... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T14:46

2023-05-13T14:46

2023-05-13T14:48

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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новости

сво

storm shadow

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты."Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - подчеркнули в Минобороны.По информации ведомства, в результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.Ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинформировал, что состояние пятерых раненых при обстреле Луганска детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowВторой за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230513/vertolet-razbilsya-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-1128703798.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, новости, сво, storm shadow, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник