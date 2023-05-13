https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html
Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
Удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России. Об... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T14:46
2023-05-13T14:46
2023-05-13T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты."Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - подчеркнули в Минобороны.По информации ведомства, в результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.Ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинформировал, что состояние пятерых раненых при обстреле Луганска детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowВторой за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
https://crimea.ria.ru/20230513/vertolet-razbilsya-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-1128703798.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, новости, сво, storm shadow, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник
Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбиты
Минобороны: ВС России сбили Су-24 и МиГ-29, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow
14:46 13.05.2023 (обновлено: 14:48 13.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Удар по Луганску 12 мая британскими крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли два боевых самолета Украины, после этого они были сбиты истребителями России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - говорится в сообщении.
По информации российского оборонного ведомства, оба воздушных судна были сбиты.
"Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - подчеркнули в Минобороны.
По информации ведомства, в результате украинского удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинформировал, что состояние пятерых раненых при обстреле Луганска детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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