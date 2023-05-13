https://crimea.ria.ru/20230513/vtoroy-za-sutki-obstrel-luganska--est-postradavshie-1128703564.html

Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T13:14

2023-05-13T13:14

2023-05-13T13:14

дарья лантратова

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

луганск

луганская народная республика (лнр)

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram-канале.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В ряде домов выбиты стекла. Накануне ВСУ также нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть детей.На месте работают экстренные службы. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач. Киев применил крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, уточнили в ведомстве.Удар по Луганску ракетами Storm ShadowУкраинские войска 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу проинформировал, что медики продолжают наблюдение за пострадавшими накануне детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьШестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230513/moschnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128700967.html

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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дарья лантратова, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, новые регионы россии