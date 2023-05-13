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Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T13:14
2023-05-13T13:14
дарья лантратова
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
луганск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram-канале.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В ряде домов выбиты стекла. Накануне ВСУ также нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть детей.На месте работают экстренные службы. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач. Киев применил крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, уточнили в ведомстве.Удар по Луганску ракетами Storm ShadowУкраинские войска 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу проинформировал, что медики продолжают наблюдение за пострадавшими накануне детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьШестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20230513/moschnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128700967.html
луганск
луганская народная республика (лнр)
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дарья лантратова, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, новые регионы россии
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

ВСУ нанесли второй за сутки удар по Луганску, пострадали два человека – сенатор

13:14 13.05.2023
 
© Telegram-канал Дарьи ЛантратовойОбстрел Луганска
Обстрел Луганска
© Telegram-канал Дарьи Лантратовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram-канале.
Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В ряде домов выбиты стекла. Накануне ВСУ также нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть детей.
"Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", - написала сенатор.
На месте работают экстренные службы.
По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач. Киев применил крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, уточнили в ведомстве.

Удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Украинские войска 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу проинформировал, что медики продолжают наблюдение за пострадавшими накануне детьми.
"Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области. Продолжаю контролировать ситуацию лично", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
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Дарья ЛантратоваВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
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