https://crimea.ria.ru/20230513/vtoroy-za-sutki-obstrel-luganska--est-postradavshie-1128703564.html
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T13:14
2023-05-13T13:14
2023-05-13T13:14
дарья лантратова
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
луганск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128703447_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0adcaad8d1dba1348965aed6f9554f03.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram-канале.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В ряде домов выбиты стекла. Накануне ВСУ также нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть детей.На месте работают экстренные службы. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач. Киев применил крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, уточнили в ведомстве.Удар по Луганску ракетами Storm ShadowУкраинские войска 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу проинформировал, что медики продолжают наблюдение за пострадавшими накануне детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьШестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20230513/moschnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128700967.html
луганск
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128703447_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a32469626450af14cca7d2c375a83bc3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья лантратова, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости, новые регионы россии
Второй за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие
ВСУ нанесли второй за сутки удар по Луганску, пострадали два человека – сенатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли второй за сутки удар по Луганску, по предварительной информации, ранены два человека. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram-канале.
Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В ряде домов выбиты стекла. Накануне ВСУ также нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили шесть детей.
"Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", - написала сенатор.
На месте работают экстренные службы.
По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач. Киев применил крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, уточнили в ведомстве.
Удар по Луганску ракетами Storm Shadow
Украинские войска 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в субботу проинформировал, что медики продолжают наблюдение за пострадавшими накануне детьми.
"Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области. Продолжаю контролировать ситуацию лично", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым: