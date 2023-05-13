https://crimea.ria.ru/20230513/tri-drg-18-dronov-i-bolee-700-boevikov-i-naemnikov-nazvany-poteri-vsu-1128705680.html
Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков, сбили вражеский вертолет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T16:22
2023-05-13T16:22
2023-05-13T16:23
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
иностранные наемники всу
министерство обороны рф
сво
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков, сбили вражеский вертолет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", - рассказали в оборонном ведомстве.Красно-Лиманское направлениеНа этом участке работает группировка войск "Центр". Российскими силами нанесены удары по подразделениям противника возле сел Терны, Григоровка и Червоная Диброва."Уничтожено около 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица "Акация", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.Донецкое направлениеШтурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр."За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника около населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики, а также Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области."В районе Новомайорского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отметили в Минобороны.Возле населенного пункта Новодмитровка в ДНР разбита радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районе Красного поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также под Запорожьем ликвидирован склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.Работа авиации и ПВОИстребительной авиацией ВКС России около города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230512/razgrom-ukreprayona-vsu-kak-byut-rossiyskietyulpany-1128694642.html
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https://crimea.ria.ru/20230513/kiev-poteryal-pochti-300-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128704944.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков, сбили вражеский вертолет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах", - говорится в сообщении.
Купянское направление
Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", - рассказали в оборонном ведомстве.
Красно-Лиманское направление
На этом участке работает группировка войск "Центр". Российскими силами нанесены удары по подразделениям противника возле сел Терны, Григоровка и Червоная Диброва.
"Уничтожено около 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица "Акация", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.
Донецкое направление
Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника около населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики, а также Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.
"В районе Новомайорского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.
Херсонское направление
В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отметили в Минобороны.
Возле населенного пункта Новодмитровка в ДНР разбита радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районе Красного поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также под Запорожьем ликвидирован склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.
Работа авиации и ПВО
Истребительной авиацией ВКС России около города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
"Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников возле населенных пунктов Великий Выселок, Двуречное Харьковской области, Белогоровка, Кременная, Сватово в ЛНР, Веселое в ДНР, а также Мировое, Пологи Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области", - подытожили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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