https://crimea.ria.ru/20230513/tri-drg-18-dronov-i-bolee-700-boevikov-i-naemnikov-nazvany-poteri-vsu-1128705680.html

Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков, сбили вражеский вертолет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T16:22

2023-05-13T16:22

2023-05-13T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 700 украинских боевиков, сбили вражеский вертолет и 18 беспилотников, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", - рассказали в оборонном ведомстве.Красно-Лиманское направлениеНа этом участке работает группировка войск "Центр". Российскими силами нанесены удары по подразделениям противника возле сел Терны, Григоровка и Червоная Диброва."Уничтожено около 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица "Акация", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.Донецкое направлениеШтурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр."За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям противника около населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики, а также Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области."В районе Новомайорского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отметили в Минобороны.Возле населенного пункта Новодмитровка в ДНР разбита радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районе Красного поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также под Запорожьем ликвидирован склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.Работа авиации и ПВОИстребительной авиацией ВКС России около города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230512/razgrom-ukreprayona-vsu-kak-byut-rossiyskietyulpany-1128694642.html

https://crimea.ria.ru/20230511/yarkaya-i-tochnaya-rabota-krymskikh-artilleristov-po-zapadnomu-oruzhiyu-dlya-vsu-1128673223.html

https://crimea.ria.ru/20230513/kiev-poteryal-pochti-300-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128704944.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, новости