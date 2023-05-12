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Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T13:38

2023-05-12T13:38

2023-05-12T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, всего украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.Накануне Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогнозЗавышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева

https://crimea.ria.ru/20230511/chto-proiskhodit-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya---zayavlenie-minoborony-1128676545.html

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