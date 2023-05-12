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Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:38
2023-05-12T13:41
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, всего украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.Накануне Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогнозЗавышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева
https://crimea.ria.ru/20230511/chto-proiskhodit-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya---zayavlenie-minoborony-1128676545.html
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96
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

Минобороны: ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону России на Соледарском направлении

13:38 12.05.2023 (обновлено: 13:41 12.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.
"На Соледарском тактическом направлении Киев вчера провел наступление на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, всего украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.
Морской пехотинец Черноморского флота в блиндаже на линии фронта - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны
Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.
Накануне Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации.
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