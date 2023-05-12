https://crimea.ria.ru/20230512/armiya-rossii-podavila-popytku-nastupleniya-vsu-na-soledarskom-napravlenii-1128686780.html
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:38
2023-05-12T13:38
2023-05-12T13:41
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127262996_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a32c564a89fdc6f030808796887b4ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска 11 мая провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, всего украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.Накануне Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогнозЗавышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева
https://crimea.ria.ru/20230511/chto-proiskhodit-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya---zayavlenie-minoborony-1128676545.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127262996_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_103bc362d799b89e41b01a7d7e637e11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
Минобороны: ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону России на Соледарском направлении
13:38 12.05.2023 (обновлено: 13:41 12.05.2023)