Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева
Константинов: в успехе пресловутого контрнаступления ВСУ возникает все больше сомнений
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ свидетельствуют о наличии серьезных сомнений в его успехе. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".
"В успехе пресловутого контрнаступления с каждым днем возникает все больше сомнений… За победу "контрнаступа" Киев намерен выдать любой тактический успех, и готовит своих заказчиков к тому, что надо довольствоваться захватом какого-нибудь села или улицы. Но главное – не прекращать заваливать режим Зеленского оружием и деньгами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом, по словам политика, не следует считать, что ВСУ не решатся перейти "к чему-то масштабному", подобно попытке удара беспилотниками по Кремлю или попыток ударить по инфраструктуре полуострова ракетами "Гром-2".
"Мы должны ни на секунду не забывать, с кем имеем дело. Они и сами не дают забыть, достаточно вспомнить заявление мерзавца и морального выродка начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова после теракта против Захара Прилепина — о том, что он и ему подобные намерены убивать русских везде, по всему миру", – отметил глава Госсовета республики.
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.
При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.
Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.
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