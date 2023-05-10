https://crimea.ria.ru/20230510/zavyshennye-ozhidaniya-ot-kontrnastupleniya-v-krymu-otsenili-zayavleniya-kieva--1128643166.html

Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева

Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Завышенные ожидания от контрнаступления: в Крыму оценили заявления Киева

Заявления представителей киевского режима о завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ свидетельствуют о наличии серьезных сомнений в его успехе. Такое мнение РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T16:33

2023-05-10T16:33

2023-05-10T16:33

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алексей резников

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ свидетельствуют о наличии серьезных сомнений в его успехе. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".При этом, по словам политика, не следует считать, что ВСУ не решатся перейти "к чему-то масштабному", подобно попытке удара беспилотниками по Кремлю или попыток ударить по инфраструктуре полуострова ракетами "Гром-2­"."Мы должны ни на секунду не забывать, с кем имеем дело. Они и сами не дают забыть, достаточно вспомнить заявление мерзавца и морального выродка начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова после теракта против Захара Прилепина — о том, что он и ему подобные намерены убивать русских везде, по всему миру", – отметил глава Госсовета республики.Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще.Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина откладывает контрнаступление – мнениеПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеУдары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз

https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-zaluzhnyy-ne-vstretilsya-s-glavami-genshtabov-nato--ekspert-1128638284.html

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крым, мнения, новости крыма, владимир константинов, украина, контрнаступление всу, сво, россия, алексей резников, всу (вооруженные силы украины)