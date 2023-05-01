https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

Удары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз

Удары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Удары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз

Массированные удары последних двух дней по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T13:12

2023-05-01T13:12

2023-05-01T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массированные удары последних двух дней по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Оно в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Массированные удары по Украине"Есть систематическая боевая работа. Удары наносятся ежедневно", - констатирует Хроленко.Он пояснил, что ВС РФ бьют по целям в соответствии с текущей ситуацией на фронтах спецоперации, и, поскольку Киев постоянно анонсирует контрнаступление, скорее всего ВСУ подтягивают силы и средства к линии соприкосновения, а Армия России эффективно реагирует:"Учитывая информацию, что удар нанесен по средоточию железнодорожных составов с боеприпасами и боевой техникой, можно сделать вывод, что эти боеприпасы и техника подтягивались ВСУ на передовую", - полагает эксперт.Русская рулеткаПо мнению Хроленко, несмотря на эффективную работу ВС РФ, украинское контрнаступление все же состоится - к этому Киев подталкивает коллективный Запад, для которого важна "иллюзия украинского героизма", чтобы оправдать миллиардные вливания в это конфликт перед своим электоратом.По мнению Хроленко, основную ставку Киев делает даже не на силы и средства, а на информационную войну и создание паники - "на всю эту клоунскую белиберду, к которой тяготеет главный лицедей Украины - Зеленский".Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма >>На условиях России"Мы видим по Артемовску: осталось менее трех километров неосвобожденного города, наносятся удары по другим направлениям, Россия построила эшелонированную оборону, которая даже многих западных аналитиков ввергает в уныние, и никто уже не рассуждает, что РФ должна потерпеть поражение на поле боя, хотя раньше это была популярная "кричалка". Это уже говорит о многом", - продолжает специалист.Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления >>Зеленский, по его мнению, понимает, что нужен Западу только пока продолжается вооруженный конфликт. Именно поэтому он надеется, "что призывных ресурсов хватит на десятилетия, как и желания Запада воевать на Украине". Однако, уверен военный аналитик, этого не произойдет.В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы. Позже стало известно о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде Днепропетровской области, которые украинские боевики использовали для подготовки контрнаступления, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУАрмия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую техникуКак Россия должна ответить на удар по нефтебазе в Севастополе - мнение

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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