https://crimea.ria.ru/20230429/zelenskiy-zayavil-o-podgotovke-k-kontrnastupleniyu-v-napravlenii-kryma-1128433385.html

Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма

Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T10:18

2023-04-29T10:18

2023-04-29T10:37

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Об этом он заявил в интервью финскому Yle.Зеленский считает, что успех маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако он не исключил, что конфликт будет иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.Контрнаступление ВСУО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.А подполковник запаса ФСО Василий Кашканов подчеркнул, что полуостров надежно защищен, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на Крым успеха не достигнут.Шансы ВСУ в случае наступленияАрмия России просто уничтожит украинские войска в случае возможного контрнаступления ВСУ на юг РФ. Об этом в интервью польскому изданию Salon 24 заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.Он считает, что все слова о том, что ВСУ готовы к контрнаступлению, и тем более заявления некоторых экспертов, в том числе американских и польских, что оно якобы уже идет, не имеет ничего общего с реальностью. По словам польского генерала, российские войска давно и активно готовятся к обороне юга страны, и идти туда для украинской армии – самоубийство.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями КиеваУкраина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис ЗеленскогоНаступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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