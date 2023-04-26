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Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T09:53
2023-04-26T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Так он прокомментировал статью The Washington Post о планах Украины нанести удар по Москве в феврале этого года.Газета со ссылкой на утекшие в сеть документы сообщила, что Киев намеревался нанести удары по территории России 24 февраля, но по просьбе Вашингтона отложил атаки.По данным Washington Post, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США в очередной раз призвали своих граждан покинуть Россию. Спустя несколько дней вышел доклад ЦРУ, согласно которому власти Украины якобы "согласились по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве.Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. По этому делу уже задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили датуВ Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостровРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
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украина, михаил подоляк, россия, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, политика, новости, сво, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского

Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе

09:53 26.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Так он прокомментировал статью The Washington Post о планах Украины нанести удар по Москве в феврале этого года.
Газета со ссылкой на утекшие в сеть документы сообщила, что Киев намеревался нанести удары по территории России 24 февраля, но по просьбе Вашингтона отложил атаки.
"Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР – ред.), Донецкой (ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областей", - цитирует Подоляка РИА Новости.
По данным Washington Post, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США в очередной раз призвали своих граждан покинуть Россию. Спустя несколько дней вышел доклад ЦРУ, согласно которому власти Украины якобы "согласились по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве.
Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. По этому делу уже задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации.
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