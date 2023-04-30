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Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику

Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российские войска уничтожили 670 украинских боевиков и наемников, а также поразили большое количество... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T16:39

2023-04-30T16:39

2023-04-30T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российские войска уничтожили 670 украинских боевиков и наемников, а также поразили большое количество артиллерии и техники противника, пункт ремонта военной техники и вооружения и командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Угледара и Владимировки Донецкой Народной Республики ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" уничтожены гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", бронемашина и два автомобиля. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих.Херсонское направлениеВ районе Понятовки Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, гаубица "Мста-Б", потери личного состава ВСУ составили более десяти военных."Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115-ти районах", – сообщили в Минобороны.Также в районе Белогоровки Луганской Народной Республики уничтожен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а возле Свессы Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады теробороны."За сутки перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган". Уничтожены четыре украинских беспилотника", – добавили в военном ведомстве.Купянское направлениеЗа сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских боевиков. В районе Ольшана и Берестового Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Также уничтожены две бронемашины и три автомобиля.Красно-Лиманское направлениеШтурмовая авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки составили до 65 боевиков. Уничтожены гаубицы "Д-20" и "Д-30", бронемашина и три автомобиля.При этом на Донецком направлении потери противника составили более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении эшелона с боеприпасами для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождено еще четыре квартала АртемовскаУдар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУМощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"

https://crimea.ria.ru/20230428/raketnye-voyska-porazili-ukrainskiy-shtab-oborony-artemovska-1128425600.html

https://crimea.ria.ru/20230428/poydut-na-dno-saldo-o-shansakh-vsu-forsirovat-dnepr--1128422619.html

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