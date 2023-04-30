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Освобождено еще четыре квартала Артемовска - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Освобождено еще четыре квартала Артемовска
Освобождено еще четыре квартала Артемовска - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Освобождено еще четыре квартала Артемовска
Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:52
2023-04-30T15:54
сво
министерство обороны рф
артемовск
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки выполнена 61 огневая задача.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли поражение украинским военным формированиям в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой Народной Республики.Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки на данном направлении потери противника составили более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Уничтожено 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходка "Гвоздика".Ранее в Минобороны РФ сообщили о срыве шести попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУКолоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников
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Освобождено еще четыре квартала Артемовска

Минобороны: штурмовики при поддержке десантников освободили еще четыре квартала Артемовска

15:52 30.04.2023 (обновлено: 15:54 30.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска
Артиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города", – казано в сообщении.
За сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки выполнена 61 огневая задача.
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Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли поражение украинским военным формированиям в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой Народной Республики.
"Свыше двухсот военных 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации в Константиновке ДНР. Еще около 280 боевиков эвакуированы с ранениями различной степени тяжести", – продолжили в военном ведомстве.
Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки на данном направлении потери противника составили более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Уничтожено 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходка "Гвоздика".
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