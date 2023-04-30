https://crimea.ria.ru/20230430/osvobozhdeno-esche-chetyre-kvartala-artemovska-1128448725.html

Освобождено еще четыре квартала Артемовска

Освобождено еще четыре квартала Артемовска - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Освобождено еще четыре квартала Артемовска

Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T15:52

2023-04-30T15:52

2023-04-30T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки выполнена 61 огневая задача.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли поражение украинским военным формированиям в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой Народной Республики.Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки на данном направлении потери противника составили более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Уничтожено 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходка "Гвоздика".Ранее в Минобороны РФ сообщили о срыве шести попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУКолоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников

https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html

https://crimea.ria.ru/20230429/ukrainskie-kontrataki-na-artemovsk-sorvany--minoborony-1128438361.html

артемовск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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