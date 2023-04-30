Освобождено еще четыре квартала Артемовска
Минобороны: штурмовики при поддержке десантников освободили еще четыре квартала Артемовска
15:52 30.04.2023 (обновлено: 15:54 30.04.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Еще четыре квартала Артемовска освобождены штурмовыми отрядами при поддержке воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города", – казано в сообщении.
За сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки выполнена 61 огневая задача.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли поражение украинским военным формированиям в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой Народной Республики.
"Свыше двухсот военных 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации в Константиновке ДНР. Еще около 280 боевиков эвакуированы с ранениями различной степени тяжести", – продолжили в военном ведомстве.
Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки на данном направлении потери противника составили более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Уничтожено 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходка "Гвоздика".
Ранее в Минобороны РФ сообщили о срыве шести попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта.
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