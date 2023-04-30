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Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T11:20
2023-04-30T11:20
2023-04-30T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.Так, одну из попыток предотвратили артиллеристы "Южной" группировки войск на Лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. Еще пять попыток ротации подразделений сорваны военнослужащими группировки войск "Запад" на Купянском направлении."За сутки уничтожили ДРГ противника и сорвали пять попыток ротации подразделений из состава 14-й и 92-й омбр в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое", - уточнил офицера пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.Кроме того, "Южная" группировка войск нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемниковВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направленииУкраинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
Минобороны: армия России сорвала 6 попыток ротации сил ВСУ и уничтожила базу наемников
11:20 30.04.2023 (обновлено: 11:22 30.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Так, одну из попыток предотвратили артиллеристы "Южной" группировки войск на Лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыты попытки противника провести ротацию личного состава подразделений на переднем крае обороны на Лисичанском тактическом направлении. Во взаимодействии с артиллерией 2-го армейского корпуса намерения противника были сорваны. Уничтожены группа пехоты до 10 человек в районе Белогоровки и взводный опорный пункт в районе Спорного", - уточняется в Telegram-канале Минобороны.
Еще пять попыток ротации подразделений сорваны военнослужащими группировки войск "Запад" на Купянском направлении.
"За сутки уничтожили ДРГ противника и сорвали пять попыток ротации подразделений из состава 14-й и 92-й омбр в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое", - уточнил офицера пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
Кроме того, "Южная" группировка войск нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.
"Авиацией Южного военного округа поражен пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское. В результате уничтожен склад боеприпасов и до 20 человек живой силы противника", - добавили в Минобороны.
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