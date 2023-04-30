https://crimea.ria.ru/20230430/rossiyskie-artilleristy-sorvali-shest-popytok-rotatsii-sil-vsu-1128445077.html

Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ

Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ

В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T11:20

2023-04-30T11:20

2023-04-30T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы России сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ на разных направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.Так, одну из попыток предотвратили артиллеристы "Южной" группировки войск на Лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. Еще пять попыток ротации подразделений сорваны военнослужащими группировки войск "Запад" на Купянском направлении."За сутки уничтожили ДРГ противника и сорвали пять попыток ротации подразделений из состава 14-й и 92-й омбр в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое", - уточнил офицера пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.Кроме того, "Южная" группировка войск нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемниковВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направленииУкраинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html

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2023

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