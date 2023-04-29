https://crimea.ria.ru/20230429/kolossalnye-poteri-vsu--unichtozheno-bolee-800-voennykh-i-naemnikov-1128439388.html

Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников

Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Колоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемников

Российские силы в ходе проведения спецоперации уничтожили за сутки свыше 800 украинских военных и наемников, а также разгромили более 50 единиц военной техники... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T16:25

2023-04-29T16:25

2023-04-29T16:25

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Российские силы в ходе проведения спецоперации уничтожили за сутки свыше 800 украинских военных и наемников, а также разгромили более 50 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обстановка на Купянском направленииУдарами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.Ход боев на Красном ЛиманеНа этом направлении работает группировка войск "Центр". За минувшие сутки подразделения поразили силы противника возле сел Островское Луганской Народной Республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.Ситуация на Донецком направленииШтурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовикам с флангов. Пресечены попытки украинских контратак из трех донецких сел.Общие потери противника на этом направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также свыше 20 единиц боевой техники. В их числе - два танка, три боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Что на Южно-Донецком и Запорожском направленияхУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Успеновка ДНР. Кроме того, возле села Новомайорское пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены около 20 украинских военнослужащих и техника.Авиация и ПВОСредствами противовоздушной обороны в районе Райгородка Луганской Народной Республики уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.В целом Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html

https://crimea.ria.ru/20230429/ukrainskie-kontrataki-na-artemovsk-sorvany--minoborony-1128438361.html

https://crimea.ria.ru/20230429/vsu-poteryali-pochti-600-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128439207.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины)