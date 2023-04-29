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ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.04.2023
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T16:09
2023-04-29T16:10
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения противник. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач. Уничтожено более 20 единиц украинской техники."Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.Накануне армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские контратаки на Артемовск сорваны – МинобороныМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунты
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, донецк, донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли 575 военных и наемников на Донецком направлении

16:09 29.04.2023 (обновлено: 16:10 29.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения противник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач. Уничтожено более 20 единиц украинской техники.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Накануне армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОМинистерство обороны РФДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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