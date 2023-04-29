https://crimea.ria.ru/20230429/vsu-poteryali-pochti-600-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128439207.html
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.04.2023
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T16:09
2023-04-29T16:09
2023-04-29T16:10
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
сво
министерство обороны рф
донецк
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20e6d8f8ec8a639ba2597ec713c2660f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения противник. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач. Уничтожено более 20 единиц украинской техники."Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.Накануне армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские контратаки на Артемовск сорваны – МинобороныМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунты
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_585917703df55c9f5eba5237ea8ddd39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, донецк, донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли 575 военных и наемников на Донецком направлении
16:09 29.04.2023 (обновлено: 16:10 29.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения противник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач. Уничтожено более 20 единиц украинской техники.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Накануне армия России нанесла удары
по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым: