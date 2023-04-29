https://crimea.ria.ru/20230429/vsu-poteryali-pochti-600-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128439207.html

ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.04.2023

ВСУ потеряли почти 600 военных и наемников на Донецком направлении

Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T16:09

2023-04-29T16:09

2023-04-29T16:10

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

министерство обороны рф

донецк

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Почти 600 военных и наемников потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении, также российские силы разбили значительное количество военной техники и вооружения противник. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач. Уничтожено более 20 единиц украинской техники."Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.Накануне армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские контратаки на Артемовск сорваны – МинобороныМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунты

донецк

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, донецк, донецкая народная республика (днр)