https://crimea.ria.ru/20230423/v-ryadakh-vsu-nachalis-bunty-1128312996.html

В рядах ВСУ начались бунты

В рядах ВСУ начались бунты - РИА Новости Крым, 23.04.2023

В рядах ВСУ начались бунты

В Донбассе украинские боевики отказываются продолжать военные действия, они "бросают оружие и уходят". Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель ЧВК... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T08:02

2023-04-23T08:02

2023-04-23T08:02

чвк "вагнер"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Донбассе украинские боевики отказываются продолжать военные действия, они "бросают оружие и уходят". Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.По его словам, такие случаи подтверждены в рядах ВСУ в подконтрольных Киеву Часовом Яре и Константиновке в Донецкой Народной Республике.В ожесточенных боях за Артемовск украинские боевики теряют сотни людей ежедневно. Минобороны сообщает о взятии новых городских кварталов и страшных цифрах потерь ВСУ. Ранее Пригожин называл цифру – 38 тысяч украинских солдат. Как отметил глава ЧВК, из этого числа "32 тысячи человек (воюющих на стороне Киева) приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".По данным Минобороны, за минувшие сутки только на Донецком направлении уничтожены свыше 200 боевиков ВСУ, общие потери превысили 400 солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

https://crimea.ria.ru/20230412/uzhasayuschie-tsifry-ekspert-otsenil-poteri-vsu-v-spetsoperatsii-1128142721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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