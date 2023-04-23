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В рядах ВСУ начались бунты - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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В рядах ВСУ начались бунты
В рядах ВСУ начались бунты - РИА Новости Крым, 23.04.2023
В рядах ВСУ начались бунты
В Донбассе украинские боевики отказываются продолжать военные действия, они "бросают оружие и уходят". Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель ЧВК... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T08:02
2023-04-23T08:02
чвк "вагнер"
всу (вооруженные силы украины)
сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Донбассе украинские боевики отказываются продолжать военные действия, они "бросают оружие и уходят". Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.По его словам, такие случаи подтверждены в рядах ВСУ в подконтрольных Киеву Часовом Яре и Константиновке в Донецкой Народной Республике.В ожесточенных боях за Артемовск украинские боевики теряют сотни людей ежедневно. Минобороны сообщает о взятии новых городских кварталов и страшных цифрах потерь ВСУ. Ранее Пригожин называл цифру – 38 тысяч украинских солдат. Как отметил глава ЧВК, из этого числа "32 тысячи человек (воюющих на стороне Киева) приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".По данным Минобороны, за минувшие сутки только на Донецком направлении уничтожены свыше 200 боевиков ВСУ, общие потери превысили 400 солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
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чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, потери всу , новости
В рядах ВСУ начались бунты

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: ВСУ отказываются воевать в Донбассе

08:02 23.04.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Донбассе украинские боевики отказываются продолжать военные действия, они "бросают оружие и уходят". Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
По его словам, такие случаи подтверждены в рядах ВСУ в подконтрольных Киеву Часовом Яре и Константиновке в Донецкой Народной Республике.

"В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками", - заявил Пригожин.

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В ожесточенных боях за Артемовск украинские боевики теряют сотни людей ежедневно. Минобороны сообщает о взятии новых городских кварталов и страшных цифрах потерь ВСУ. Ранее Пригожин называл цифру – 38 тысяч украинских солдат. Как отметил глава ЧВК, из этого числа "32 тысячи человек (воюющих на стороне Киева) приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".
По данным Минобороны, за минувшие сутки только на Донецком направлении уничтожены свыше 200 боевиков ВСУ, общие потери превысили 400 солдат.
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