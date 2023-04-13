https://crimea.ria.ru/20230413/vagnerovtsy-likvidirovali-38-tysyach-ukrainskikh-boevikov-1128165965.html

"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков

"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 13.04.2023

"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков

Силами группы "Вагнер" уничтожены 38 тысяч украинских боевиков, 32 тысячи – это потери под Соледаром, Артемовском и его окрестностями, такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T21:33

2023-04-13T21:33

2023-04-13T21:33

чвк "вагнер"

всу (вооруженные силы украины)

сво

артемовск

украина

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силами группы "Вагнер" уничтожены 38 тысяч украинских боевиков, 32 тысячи – это потери под Соледаром, Артемовском и его окрестностями, такое заявление сделал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, пишет РИА Новости.Как отметил Пригожин, из общего числа ликвидированных, которые воюют на стороне Киева, "32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска.Ранеев Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Большая часть территории города находится под контролем российских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталамиНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомОжесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения

артемовск

украина

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), сво, артемовск, украина, донецкая народная республика (днр)