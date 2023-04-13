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"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков
"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 13.04.2023
"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков
Силами группы "Вагнер" уничтожены 38 тысяч украинских боевиков, 32 тысячи – это потери под Соледаром, Артемовском и его окрестностями, такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T21:33
2023-04-13T21:33
чвк "вагнер"
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артемовск
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силами группы "Вагнер" уничтожены 38 тысяч украинских боевиков, 32 тысячи – это потери под Соледаром, Артемовском и его окрестностями, такое заявление сделал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, пишет РИА Новости.Как отметил Пригожин, из общего числа ликвидированных, которые воюют на стороне Киева, "32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска.Ранеев Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Большая часть территории города находится под контролем российских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталамиНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомОжесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
артемовск
украина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), сво, артемовск, украина, донецкая народная республика (днр)
"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков

Пригожин: подразделения "Вагнера" ликвидировала 38 тысяч украинских боевиков

21:33 13.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артемовске (Бахмуте) в ДНР
Боец группы Вагнер в Артемовске (Бахмуте) в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силами группы "Вагнер" уничтожены 38 тысяч украинских боевиков, 32 тысячи – это потери под Соледаром, Артемовском и его окрестностями, такое заявление сделал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, пишет РИА Новости.
"Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тысяч человек, - приводится цитата Пригожина в Telegram-канал его пресс-службы.
Как отметил Пригожин, из общего числа ликвидированных, которые воюют на стороне Киева, "32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".
Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска.
Ранеев Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Большая часть территории города находится под контролем российских сил.
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ЧВК "Вагнер"ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАртемовскУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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