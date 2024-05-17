https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-na-naberezhnoy-v-sudake-poyavyatsya-novye-tualety-1137357120.html

Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты

Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты

В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T12:56

2024-05-17T12:56

2024-05-17T12:56

судак

константин подсевалов

новости крыма

набережные крыма

туризм в крыму

городская среда

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе "ВКонтакте", сообщил глава местной администрации Константин Подсевалов.Кроме того, по его словам, неподалеку от набережной также планируется обустроить несколько туалетов, а в середине поставят модульную кабинку.Ранее сообщалось, что поврежденную ноябрьским "штормом века" набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года. На данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – властиКогда восстановят поврежденную штормом набережную в СудакеНовый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства

судак

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2024

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судак, константин подсевалов, новости крыма, набережные крыма, туризм в крыму, городская среда, инфраструктура