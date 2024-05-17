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Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты
Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты
В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T12:56
2024-05-17T12:56
судак
константин подсевалов
новости крыма
набережные крыма
туризм в крыму
городская среда
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе "ВКонтакте", сообщил глава местной администрации Константин Подсевалов.Кроме того, по его словам, неподалеку от набережной также планируется обустроить несколько туалетов, а в середине поставят модульную кабинку.Ранее сообщалось, что поврежденную ноябрьским "штормом века" набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года. На данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – властиКогда восстановят поврежденную штормом набережную в СудакеНовый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства
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судак, константин подсевалов, новости крыма, набережные крыма, туризм в крыму, городская среда, инфраструктура
Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты

В Судаке в ближайшие два-три месяца возле набережной появятся новые туалеты

12:56 17.05.2024
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе "ВКонтакте", сообщил глава местной администрации Константин Подсевалов.
"Мы знаем об этой проблеме и работаем. В ближайшие два-три месяца будут открыты два туалета в парке у Холма Славы, который благоустраивается, это недалеко от набережной", - сказал Подсевалов.
Кроме того, по его словам, неподалеку от набережной также планируется обустроить несколько туалетов, а в середине поставят модульную кабинку.
Ранее сообщалось, что поврежденную ноябрьским "штормом века" набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года. На данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены.
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СудакКонстантин ПодсеваловНовости КрымаНабережные КрымаТуризм в КрымуГородская средаИнфраструктура
 
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