Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
Мощность канализационных очистных сооружений в Судаке увеличат в два раза – администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают технико-экономическое обоснование соответствующего проекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.
Он отметил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и производятся расчеты.
"Мощности имеющихся сегодня КОС в Судаке будет не хватать. В городе идет бурное строительство, развивается арт-кластер "Таврида", строятся несколько жилых кварталов, также предполагается строительство по инвестпроектам. Поэтому прорабатывается вопрос увеличения мощностей КОС. По предварительным оценкам, мощность нужно увеличивать производительность очистных как минимум вдвое", – сказал градоначальник.
По словам главы администрации, к проектированию и началу работ предполагается приступить в следующем году.
Подсевалов также напомнил, что реконструкция канализационных очистных сооружений на данный момент ведется в селе Миндальное в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Пропускная способность коллектора составит 15 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 19 тысяч "кубов". Работы планируется завершить в текущем году.
Кроме того, завершилась реконструкция очистных в селе Морское. На сегодняшний день там идут пусконаладочные работы, добавил градоначальник.
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 15 июля разработать предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря. Предложения должно подготовить правительство РФ совместно с властями ДНР, Крыма, Кубани, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей.
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