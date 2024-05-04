Рейтинг@Mail.ru
Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240504/moschnost-ochistnykh-sooruzheniy-v-sudake-uvelichat-vdvoe--vlasti-1137029642.html
Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T20:13
2024-05-04T20:13
эксклюзивы риа новости крым
судак
константин подсевалов
строительство кос в крыму
общество
жкх
крым
госпрограмма социально-экономического развития крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137032796_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e63e394efd7e72330ad505e63d811318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают технико-экономическое обоснование соответствующего проекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.Он отметил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и производятся расчеты.По словам главы администрации, к проектированию и началу работ предполагается приступить в следующем году.Подсевалов также напомнил, что реконструкция канализационных очистных сооружений на данный момент ведется в селе Миндальное в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Пропускная способность коллектора составит 15 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 19 тысяч "кубов". Работы планируется завершить в текущем году.Кроме того, завершилась реконструкция очистных в селе Морское. На сегодняшний день там идут пусконаладочные работы, добавил градоначальник.Президент России Владимир Путин ранее поручил до 15 июля разработать предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря. Предложения должно подготовить правительство РФ совместно с властями ДНР, Крыма, Кубани, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализациюПод Алуштой построят новые КОСАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
https://crimea.ria.ru/20240328/bolshaya-stroyka-kak-rekonstruiruyut-naberezhnuyu-koktebelya-1136116187.html
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137032796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33e7809bb6414fc9b5c2107fdec97736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, константин подсевалов, строительство кос в крыму, общество, жкх, крым, госпрограмма социально-экономического развития крыма, видео
Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

Мощность канализационных очистных сооружений в Судаке увеличат в два раза – администрация

20:13 04.05.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают технико-экономическое обоснование соответствующего проекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.
Он отметил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и производятся расчеты.

"Мощности имеющихся сегодня КОС в Судаке будет не хватать. В городе идет бурное строительство, развивается арт-кластер "Таврида", строятся несколько жилых кварталов, также предполагается строительство по инвестпроектам. Поэтому прорабатывается вопрос увеличения мощностей КОС. По предварительным оценкам, мощность нужно увеличивать производительность очистных как минимум вдвое", – сказал градоначальник.

По словам главы администрации, к проектированию и началу работ предполагается приступить в следующем году.
Подсевалов также напомнил, что реконструкция канализационных очистных сооружений на данный момент ведется в селе Миндальное в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Пропускная способность коллектора составит 15 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 19 тысяч "кубов". Работы планируется завершить в текущем году.
Кроме того, завершилась реконструкция очистных в селе Морское. На сегодняшний день там идут пусконаладочные работы, добавил градоначальник.
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 15 июля разработать предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря. Предложения должно подготовить правительство РФ совместно с властями ДНР, Крыма, Кубани, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию
Под Алуштой построят новые КОС
Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
Строительство набережной в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 17:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Большая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСудакКонстантин ПодсеваловСтроительство КОС в КрымуОбществоЖКХКрымГоспрограмма социально-экономического развития КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
19:44Стрельба у причала №13 в Феодосии – что происходит
19:33Срок окончания СВО и опасные суббоеприпасы в Крыму: топ новостей недели
19:15Прокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем
18:50Пожар под Симферополем локализован - из огня вынесли два баллона
18:36В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
18:18Площадь пожара на складе под Симферополем выросла в два раза
18:04В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
17:52Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
17:39В Симферополе вспыхнул пожар
17:29Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
17:07"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
16:45В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
16:26Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю
16:11ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
16:05В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
15:56Движение по Крымскому мосту открыто
15:45Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния