https://crimea.ria.ru/20240504/moschnost-ochistnykh-sooruzheniy-v-sudake-uvelichat-vdvoe--vlasti-1137029642.html

Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T20:13

2024-05-04T20:13

2024-05-04T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) в Судаке будет увеличена как минимум в два раза, специалисты на данный момент разрабатывают технико-экономическое обоснование соответствующего проекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.Он отметил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и производятся расчеты.По словам главы администрации, к проектированию и началу работ предполагается приступить в следующем году.Подсевалов также напомнил, что реконструкция канализационных очистных сооружений на данный момент ведется в селе Миндальное в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма. Пропускная способность коллектора составит 15 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 19 тысяч "кубов". Работы планируется завершить в текущем году.Кроме того, завершилась реконструкция очистных в селе Морское. На сегодняшний день там идут пусконаладочные работы, добавил градоначальник.Президент России Владимир Путин ранее поручил до 15 июля разработать предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря. Предложения должно подготовить правительство РФ совместно с властями ДНР, Крыма, Кубани, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализациюПод Алуштой построят новые КОСАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

https://crimea.ria.ru/20240328/bolshaya-stroyka-kak-rekonstruiruyut-naberezhnuyu-koktebelya-1136116187.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, константин подсевалов, строительство кос в крыму, общество, жкх, крым, госпрограмма социально-экономического развития крыма, видео