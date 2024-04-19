https://crimea.ria.ru/20240419/akvatoriya-kryma-stanet-chische-novye-ochistnye-ne-sbrasyvayut-stoki-v-more-1136667188.html

Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

В Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T09:58

2024-04-19T09:58

2024-04-19T09:58

крым

радио "спутник в крыму"

коктебель

судак

черное море

минжкх крыма

роман восколупов

очистные сооружения

экология

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов.Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. В этом году планируется закончить их реконструкцию с увеличением производительности. Проектируются также современные КОС в Евпатории."За прошлый год после реконструкции введены в эксплуатацию четыре КОС, на которых выполнена полная реконструкция и модернизация. Это объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе. Это те КОС, которые сбрасывают после очистки свои стоки в Черное море. В этом году планируется завершить еще пять и 11 – на стадии проектирования, они будут вводиться с 2025 по 2030 годы", – перечислил специалист.Мощность новых очистных сооружений рассчитывается с учетом генеральных планов застройки населенных пунктов. В проектах закладывают увеличение объемов, сказал Роман Восколупов.В Коктебеле очистные сооружения строятся в рамках большого проекта по реконструкции набережной. Одновременно прокладывается водопровод и канализация.Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское. На это было выделено 416 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт Газификация Крыма: что сделано и планируетсяРеорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг

крым

коктебель

судак

черное море

евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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