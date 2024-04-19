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Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
В Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T09:58
2024-04-19T09:58
крым
радио "спутник в крыму"
коктебель
судак
черное море
минжкх крыма
роман восколупов
очистные сооружения
экология
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов.Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. В этом году планируется закончить их реконструкцию с увеличением производительности. Проектируются также современные КОС в Евпатории."За прошлый год после реконструкции введены в эксплуатацию четыре КОС, на которых выполнена полная реконструкция и модернизация. Это объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе. Это те КОС, которые сбрасывают после очистки свои стоки в Черное море. В этом году планируется завершить еще пять и 11 – на стадии проектирования, они будут вводиться с 2025 по 2030 годы", – перечислил специалист.Мощность новых очистных сооружений рассчитывается с учетом генеральных планов застройки населенных пунктов. В проектах закладывают увеличение объемов, сказал Роман Восколупов.В Коктебеле очистные сооружения строятся в рамках большого проекта по реконструкции набережной. Одновременно прокладывается водопровод и канализация.Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское. На это было выделено 416 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт Газификация Крыма: что сделано и планируетсяРеорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг
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крым, коктебель, судак, черное море, минжкх крыма, роман восколупов, очистные сооружения, экология, евпатория
Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

Новые очистные сооружения в Крыму не будут сбрасывать стоки в Черное море

09:58 19.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов.

"Это будут уже современные КОС (канализационное очистное сооружение – ред.), уже будет полная биологическая очистка, обеззараживание очищенной сточной воды и сброс, но не в Черное море, а в пруд накопитель-испаритель. То есть там вообще экологическая ситуация должна улучшиться в разы", – рассказал замминистра.

Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. В этом году планируется закончить их реконструкцию с увеличением производительности. Проектируются также современные КОС в Евпатории.
"За прошлый год после реконструкции введены в эксплуатацию четыре КОС, на которых выполнена полная реконструкция и модернизация. Это объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе. Это те КОС, которые сбрасывают после очистки свои стоки в Черное море. В этом году планируется завершить еще пять и 11 – на стадии проектирования, они будут вводиться с 2025 по 2030 годы", – перечислил специалист.
Мощность новых очистных сооружений рассчитывается с учетом генеральных планов застройки населенных пунктов. В проектах закладывают увеличение объемов, сказал Роман Восколупов.

"Если, допустим, привести в пример КОС Форос, сегодня его пиковый прием составляет около 3000 кубов, а реконструкцию мы выполняем уже на 5000 кубов. В Судаке существующие КОС были производительностью 5000 кубов всего-навсего, а сейчас мы выполняем новое строительство на 15 000 кубов и предусматриваем еще площадку рядом для возможной второй очереди", – сказал замминистра.

В Коктебеле очистные сооружения строятся в рамках большого проекта по реконструкции набережной. Одновременно прокладывается водопровод и канализация.
Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское. На это было выделено 416 миллионов рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымКоктебельСудакЧерное мореМинЖКХ КрымаРоман ВосколуповОчистные сооруженияЭкологияЕвпатория
 
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