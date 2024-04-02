https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт

Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт

17 отелей на 4500 номеров, одна из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянка для морского транспорта –... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T19:31

2024-04-02T19:31

2024-04-02T19:31

евпатория

вадим волченко

сергей аксенов

владимир путин (политик)

саки

"золотые пески россии"

"крымская ривьера"

"пять морей и озеро байкал"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. 17 отелей на 4500 номеров, одна из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянка для морского транспорта – все это построят на западном побережье Крыма в рамках реализации масштабного проекта "Золотые пески России". В реализацию проекта планируется вложить 60 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Уникальный круглогодичный курорт обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Его будут посещать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, а налоговые поступления в бюджеты различных уровней предположительно составят 3 миллиарда рублей. Что будет включать в себя новый курорт, какие технологии планируется применять при его строительстве и насколько отдых на "Золотых песках России" будет доступен для крымчан и гостей полуострова – в материале РИА Новости Крым.В Крыму будет она из самых длинных набережных в РоссииО строительстве двух новых курортов в Крыму – "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" – глава республики Сергей Аксенов ранее рассказал на совещании по созданию круглогодичных курортов под руководством президента страны Владимира Путина. Это часть знакового для всей страны проекта "Пять морей и озеро Байкал", одобренного главой государства.Площадь "Золотых песков России", в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединяет в себе два туристических кластера – города Саки и Евпатория. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта "Золотые пески России" возведут 17 отелей на три, четыре и пять "звезд" на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, проект предусматривает строительство 12-километровой променадной зоны, которая после объединения с уже существующей набережной станет одной из самых протяженных в России. Новую набережную свяжут с улицей Симферопольская, набережной имени Терешковой, набережной имени Фрунзе и далее – с Лазурной набережной по побережью Евпаторийской бухты. Здесь создадут пешеходную зону, оборудуют дорожки для велосипедистов, электросамокатов и электрокаров. Для того чтобы построить такую набережную, полотно действующей автодороги "отодвинут" от моря и перенесут за железнодорожное полотно.По словам Волченко, подобный проект способен серьезно поменять экономику не только западного побережья полуострова, но и всего Крыма.В каждом отеле – своя котельная17 отелей различной категории, которые планируют построить в рамках реализации проекта, смогут одновременно принять около 20 тысяч гостей. По словам руководителя проекта Александра Смолина, здесь гостям предложат отдых на любой вкус и кошелек. Для самых искушенных будет действовать система "ультра все включено". Кроме того, предусмотрено строительство отапливаемых бассейнов, термальных и медицинских комплексов, аквапарка, экспоцентра, а также обустройство зоны фрахтования и стоянки морского транспорта. На территории курорта будут располагаться коммерческие объекты, спортивные площадки и зоны благоустройства с озеленением, а пляжные карты будут разграничены на спортивные, семейные и оздоровительные.Помимо вложения 60 миллиардов рублей инвестиций, на реализацию проекта выделят более 12 миллиардов рублей из бюджета. Их потратят на упомянутый выше перенос участка автомобильной дороги, увеличение производительности газораспределительной станции "Саки" до 50 тысяч кубометров в час, расширение пропускной способности газопровода Саки – Евпатория, а также увеличение мощности находящейся рядом электроподстанции. Пользоваться плодами этих работ смогут не только отдыхающие на "Золотых песках", но и жители прилегающих к курорту районов.Отели и сопутствующую инфраструктуру будут строить с соблюдением всех экологических норм, с сохранением зеленых насаждений и высадкой новых деревьев и газонов, а также прокладкой соответствующих систем автоматического полива, заверил руководитель проекта.Учитывая высокое содержание воды в здешних грунтах, при строительстве отелей и апартаментов будут применять гидротехнический бетон и монолитные каркасы. По словам Смолина, застройщик планирует возвести здания переменной этажности высотой от 6 до 10 этажей на расстоянии не ближе чем 100 метров от моря.Курорт по мировым стандартамВ настоящий момент в рамках реализации проекта разрабатывается детальный план территории (ДПТ) с учетом проекта межевания, а также проекта планировки территории, рассказала коммерческий директор компании-инвестора Дарья Плотникова. Работы по ДПТ закончат уже в этом году. Следующий этап – мастер-планирование и разработка эскизной, проектной и рабочей документации с получением всех необходимых разрешительных документов. Первую очередь курортного комплекса сдадут к 2030 году, а окончательно новый курорт планируют достроить к концу 2035 года.По словам Плотниковой, реализация проекта позволит увеличить турпоток как минимум на один миллион человек в год, даст дополнительные налоговые отчисления и рабочие места и сделает Евпаторию круглогодичным курортом мирового уровня.Еще один масштабный проект, который реализуют на западном побережье полуострова – морской курорт "Крымская Ривьера" в Сакском районе. Его площадь составит около 13 гектаров. Частные инвесторы вложат в него 16 миллиардов рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тысяч туристов ежегодно, а налоговые поступления превысят 1 миллиард рублей в год.По словам главы администрации Сак Александр Овдиенко, сегодня на территории городского округа Саки функционирует 14 санаторно-курортных учреждений, из них девять – круглогодичные. На сегодня загрузка здравниц составляет 70-77%. Реализация инвестпроекта "Золотые пески России" дополнит новыми современными инновационными технологиями рекреационный потенциал как Сакского региона, так и в целом республики, убежден мэр.Комплекс "Крымская Ривьера" будет всесезонной семейной гостиницей с развитой инфраструктурой, которая включает в себя рестораны и кафе для гостей, благоустроенный пляж, открытые и закрытые бассейны с 1100 шезлонгами, аквапарк, термальный комплекс с банями, саунами и подогреваемым бассейном, центр красоты и здоровья со СПА-процедурами и процедурами водо- и грязелечения, а также конгресс-центр с конференц-залами и детский центр с множеством развлекательных пространств для родителей и детей всех возрастов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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