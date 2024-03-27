https://crimea.ria.ru/20240327/v-sudake-za-416-millionov-rubley-otremontirovali-ochistnye-sooruzheniya-1136078657.html

В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения

В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения

В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T16:37

2024-03-27T16:37

2024-03-27T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма"."В селе Морское городского округа Судак завершена реконструкция канализационных очистных сооружений", – говорится в Telegram-сообщении.На предприятии уточнили, что очистные будут принимать и очищать сточные воды, а затем сбрасывать их в реку Шелен. Пропускная способность коллектора – 1500 кубометров в сутки. На реконструкцию было потрачено 416 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.До 2025 года в Крыму планируют построить и реконструировать 24 КОСа.Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.В январе текущего года строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Генический порт на Азовском море планируют восстановитьБастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку КубаньКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

судак

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, экология, очистные сооружения, вода крыма, вода в крыму, реки крыма, водоснабжение