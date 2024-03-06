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Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
В Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:03
2024-03-06T19:03
2024-03-06T19:05
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
новости
очистные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина.Он обратился к главе государства с просьбой дать соответствующее поручение."Просим поручение до 2030 года отработать постепенно, с учетом градостроительного развития, еще и очистку Азовского моря", - сказал вице-премьер.
https://crimea.ria.ru/20240306/putin-prizval-rasshirit-zhd-puti-v-storonu-azovskogo-i-chernogo-morey-1135467925.html
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владимир путин (политик), марат хуснуллин, новости, очистные сооружения, азовское море, новые регионы россии
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
Хуснуллин заявил о необходимости строить очистные сооружения на Азовском море
19:03 06.03.2024 (обновлено: 19:05 06.03.2024)