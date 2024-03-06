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Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
В Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:03
2024-03-06T19:05
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
новости
очистные сооружения
азовское море
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина.Он обратился к главе государства с просьбой дать соответствующее поручение."Просим поручение до 2030 года отработать постепенно, с учетом градостроительного развития, еще и очистку Азовского моря", - сказал вице-премьер.
https://crimea.ria.ru/20240306/putin-prizval-rasshirit-zhd-puti-v-storonu-azovskogo-i-chernogo-morey-1135467925.html
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владимир путин (политик), марат хуснуллин, новости, очистные сооружения, азовское море, новые регионы россии
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море

Хуснуллин заявил о необходимости строить очистные сооружения на Азовском море

19:03 06.03.2024 (обновлено: 19:05 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Галина ОленеваОчистные сооружения в Орджоникидзе
Очистные сооружения в Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и других регионах черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина.
"Впервые за всю новейшую историю мы комплексно подошли к строительству очистных (сооружений). Сегодня у нас строится 46 очистных на 1 миллион 300 тысяч "кубов" на территории Черноморского побережья и в Крыму. В основном мы к 2030 году мы будем эту работу заканчивать. Но, разрабатывая этот мастер-план, мы видим, что такая же программа необходима по Азовскому морю, так как оно стало нашим внутренним морем", - сказал Хуснуллин.
Он обратился к главе государства с просьбой дать соответствующее поручение.
"Просим поручение до 2030 года отработать постепенно, с учетом градостроительного развития, еще и очистку Азовского моря", - сказал вице-премьер.
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Владимир Путин (политик)Марат ХуснуллинНовостиОчистные сооруженияАзовское мореНовые регионы России
 
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