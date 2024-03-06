Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море

"Впервые за всю новейшую историю мы комплексно подошли к строительству очистных (сооружений). Сегодня у нас строится 46 очистных на 1 миллион 300 тысяч "кубов" на территории Черноморского побережья и в Крыму. В основном мы к 2030 году мы будем эту работу заканчивать. Но, разрабатывая этот мастер-план, мы видим, что такая же программа необходима по Азовскому морю, так как оно стало нашим внутренним морем", - сказал Хуснуллин.