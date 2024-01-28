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Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T10:13

2024-01-28T10:13

2024-01-28T10:40

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава РК Сергей Аксенов. По словам Аксенова, в данный момент производится анализ "тех лечебных учреждений, которые еще не отремонтированы" и где можно обойтись ремонтом, без необходимости строить новое. Но заложено и строительство больниц, в частности в Феодосии, отметил глава республики. Также здесь будут строить новые школы и ряд других объектов, "и не только в Феодосии", добавил он.По его словам, деньги на их строительство заложены до 2030 года. Аксенов отметил, что в Крыму на предстоящие 2 –2,5 года эксперты дают благоприятные прогнозы относительно наполняемости водохранилищ. "Тем не менее в плане эти мероприятия есть и будут реализованы", – сказал глава РК.Также в 2024 году дорожники в Крыму займутся ремонтом дороги от села Перевального до Алушты и строительством объездной дороги в обход Алушты.Ранее стало известно, что в 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, строительство, новости, общество