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Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T10:13
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава РК Сергей Аксенов. По словам Аксенова, в данный момент производится анализ "тех лечебных учреждений, которые еще не отремонтированы" и где можно обойтись ремонтом, без необходимости строить новое. Но заложено и строительство больниц, в частности в Феодосии, отметил глава республики. Также здесь будут строить новые школы и ряд других объектов, "и не только в Феодосии", добавил он.По его словам, деньги на их строительство заложены до 2030 года. Аксенов отметил, что в Крыму на предстоящие 2 –2,5 года эксперты дают благоприятные прогнозы относительно наполняемости водохранилищ. "Тем не менее в плане эти мероприятия есть и будут реализованы", – сказал глава РК.Также в 2024 году дорожники в Крыму займутся ремонтом дороги от села Перевального до Алушты и строительством объездной дороги в обход Алушты.Ранее стало известно, что в 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, строительство, новости, общество
Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

В Крыму в 2024 году будут строить больницы, школы, водохранилища и дороги – Аксенов

10:13 28.01.2024 (обновлено: 10:40 28.01.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство
Строительство
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава РК Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в данный момент производится анализ "тех лечебных учреждений, которые еще не отремонтированы" и где можно обойтись ремонтом, без необходимости строить новое. Но заложено и строительство больниц, в частности в Феодосии, отметил глава республики.
"В Феодосии точно будет построена новая больница с учетом разбивки корпусов. Больница старая, ей свыше 100 лет. Определились, что будет на 450 или 500 коек, то есть будет полностью новая выстроена", – сказал Аксенов.
Также здесь будут строить новые школы и ряд других объектов, "и не только в Феодосии", добавил он.
"Школы будут новые построены. Очистные сооружения строятся – 24 в проекте находятся. Водохранилища будут скорее всего построены, они в программе: Ялтинское и Алуштинское", – сказал Аксенов.
По его словам, деньги на их строительство заложены до 2030 года. Аксенов отметил, что в Крыму на предстоящие 2 –2,5 года эксперты дают благоприятные прогнозы относительно наполняемости водохранилищ.
"Тем не менее в плане эти мероприятия есть и будут реализованы", – сказал глава РК.
Также в 2024 году дорожники в Крыму займутся ремонтом дороги от села Перевального до Алушты и строительством объездной дороги в обход Алушты.
"Задачи есть. Деньги, может быть не в таком количестве, понятно, сейчас с учетом СВО и возможности использования резервного фонда, – есть. В программе заложены все социальные обязательства… Все что было запланировано на этот год – все будет выполнено", –заключил глава республики.
Ранее стало известно, что в 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города.
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