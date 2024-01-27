https://crimea.ria.ru/20240127/v-krymu-poyavyatsya-gornolyzhnyy-kurort-i-kruglogodichnye-parki-razvlecheniy-1134457679.html

В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений

В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений

Горнолыжный курорт и парки круглогодичных развлечений построят в Крыму в ближайшие годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T13:21

2024-01-27T13:21

2024-01-27T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Горнолыжный курорт и парки круглогодичных развлечений построят в Крыму в ближайшие годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.По его словам, Крым ежегодно входит в десятку самых популярных туристических направлений. И добавил, что для таких регионов становится характерным переход на круглогодичный отдых. Например, горнолыжные на лето становятся горными, а в "летних" регионах создают условия для зимних развлечений – всесезонные тюбинг-парки, которые не зависят от снега, или роллерные трассы для лыжников. И Крым не станет исключением.Эксперт подчеркнул, что многие курорты, которые "испытывают определенные сложности со снегом", нашли способ обеспечить круглогодичную загрузку за счет других развлечений и организации досуга. И полуостров имеет все возможности развиваться в этом направлении. Пляжи и санатории Крыма, его климат, виды и многочисленные объекты показа станут фундаментом, на котором будет совершенствоваться инфраструктурная надстройка, обеспечивающая стабильный поток гостей на протяжении всего года.Ранее эксперт заявил, что в будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. В частности, эксперты рассчитывают на 15% увеличение числа путешествий по стране по итогам 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейЧто поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний периодЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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