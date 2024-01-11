https://crimea.ria.ru/20240111/v-poselke-chernomorskoe-dostroili-ochistnye-sooruzheniya--minstroy-kryma-1134129176.html

В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма

В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма

Строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T20:37

2024-01-11T20:37

2024-01-11T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.Строительство очистных сооружений началось в сентябре 2021 года. Объем финансирования составил 1,036 млрд рублей.В министерстве отметили, что комплекс включает в себя объекты механической и биологической очистки сточных вод, объекты по обработке осадка, а также оборудован системой очистки ультрафиолетом.Объект реализован в рамках Государственной программы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Как сообщал председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, в Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Ранее минстрой Крыма сообщил о завершении реконструкции КОС в феодосийском поселке Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе

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новости крыма, крым, черноморский район, черноморское, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма, очистные сооружения