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В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
Строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T20:37
2024-01-11T20:37
2024-01-11T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.Строительство очистных сооружений началось в сентябре 2021 года. Объем финансирования составил 1,036 млрд рублей.В министерстве отметили, что комплекс включает в себя объекты механической и биологической очистки сточных вод, объекты по обработке осадка, а также оборудован системой очистки ультрафиолетом.Объект реализован в рамках Государственной программы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Как сообщал председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, в Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Ранее минстрой Крыма сообщил о завершении реконструкции КОС в феодосийском поселке Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, черноморский район, черноморское, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма, очистные сооружения
В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
Строительство канализационных очистных сооружений завершили в Черноморском
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.
"В поселке Черноморское завершено строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта составляет 5000 кубометров в час", – говорится в сообщении.
Строительство очистных сооружений началось в сентябре 2021 года. Объем финансирования составил 1,036 млрд рублей.
В министерстве отметили, что комплекс включает в себя объекты механической и биологической очистки сточных вод, объекты по обработке осадка, а также оборудован системой очистки ультрафиолетом.
Объект реализован в рамках Государственной программы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Как сообщал
председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, в Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Ранее минстрой Крыма сообщил
о завершении реконструкции КОС в феодосийском поселке Орджоникидзе.
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