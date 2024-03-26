https://crimea.ria.ru/20240326/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-sbrosa-stochnykh-vod-v-reku-kuban-1136060694.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T22:24

2024-03-26T22:24

2024-03-26T22:24

кубань

краснодарский край

александр бастрыкин

новости

экология

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в соцсети сообщается о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате вода приобретает темный оттенок и неприятный запах, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.Ранее в местном Telegraram-канале сообщили о пене на поверхности воды в районе улицы Гассия, которая, по словам жителей, могла образоваться в результате стоков, называя разводы на воде "экологической катастрофой". На эти обращения муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара ответил, что причин подобных сливов в реку может быть несколько."Незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации или переливы бытовой канализации. По каждому случаю специалисты межведомственной комиссии разбираются: обследуют сети, выявляют причины, устраняют врезки. Работа эта объемная, в городе больше 1500 километров сетей ливневой канализации, и сделать ее за короткие сроки невозможно. Но обследования ведутся регулярно", - цитирует городской МЦУ РИА Новости.В свою очередь в СУ СКР по Краснодарскому краю уже начата проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://crimea.ria.ru/20220122/apk-i-promyshlennost-kryma-nuzhno-perevodit-na-stochnye-vody---mnenie-1122117776.html

кубань

краснодарский край

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кубань, краснодарский край, александр бастрыкин, новости, экология, ск рф (следственный комитет российской федерации)