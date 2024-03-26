https://crimea.ria.ru/20240326/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-sbrosa-stochnykh-vod-v-reku-kuban-1136060694.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T22:24
2024-03-26T22:24
2024-03-26T22:24
кубань
краснодарский край
александр бастрыкин
новости
экология
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/08/1117770815_0:338:2936:1990_1920x0_80_0_0_964f62642633db14de55d8d6c97a549a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в соцсети сообщается о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате вода приобретает темный оттенок и неприятный запах, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.Ранее в местном Telegraram-канале сообщили о пене на поверхности воды в районе улицы Гассия, которая, по словам жителей, могла образоваться в результате стоков, называя разводы на воде "экологической катастрофой". На эти обращения муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара ответил, что причин подобных сливов в реку может быть несколько."Незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации или переливы бытовой канализации. По каждому случаю специалисты межведомственной комиссии разбираются: обследуют сети, выявляют причины, устраняют врезки. Работа эта объемная, в городе больше 1500 километров сетей ливневой канализации, и сделать ее за короткие сроки невозможно. Но обследования ведутся регулярно", - цитирует городской МЦУ РИА Новости.В свою очередь в СУ СКР по Краснодарскому краю уже начата проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://crimea.ria.ru/20220122/apk-i-promyshlennost-kryma-nuzhno-perevodit-na-stochnye-vody---mnenie-1122117776.html
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/08/1117770815_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_aa3edd3a6e6a06edcb4f49a381fa6bf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, александр бастрыкин, новости, экология, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по сообщению о загрязнении реки Кубани в Краснодаре", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соцсети сообщается о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате вода приобретает темный оттенок и неприятный запах, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.
Ранее в местном Telegraram-канале сообщили о пене на поверхности воды в районе улицы Гассия, которая, по словам жителей, могла образоваться в результате стоков, называя разводы на воде "экологической катастрофой". На эти обращения муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара ответил, что причин подобных сливов в реку может быть несколько.
"Незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации или переливы бытовой канализации. По каждому случаю специалисты межведомственной комиссии разбираются: обследуют сети, выявляют причины, устраняют врезки. Работа эта объемная, в городе больше 1500 километров сетей ливневой канализации, и сделать ее за короткие сроки невозможно. Но обследования ведутся регулярно", - цитирует городской МЦУ РИА Новости.
В свою очередь в СУ СКР по Краснодарскому краю уже начата проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.