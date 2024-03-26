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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T22:24
2024-03-26T22:24
кубань
краснодарский край
александр бастрыкин
новости
экология
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в соцсети сообщается о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате вода приобретает темный оттенок и неприятный запах, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.Ранее в местном Telegraram-канале сообщили о пене на поверхности воды в районе улицы Гассия, которая, по словам жителей, могла образоваться в результате стоков, называя разводы на воде "экологической катастрофой". На эти обращения муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара ответил, что причин подобных сливов в реку может быть несколько."Незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации или переливы бытовой канализации. По каждому случаю специалисты межведомственной комиссии разбираются: обследуют сети, выявляют причины, устраняют врезки. Работа эта объемная, в городе больше 1500 километров сетей ливневой канализации, и сделать ее за короткие сроки невозможно. Но обследования ведутся регулярно", - цитирует городской МЦУ РИА Новости.В свою очередь в СУ СКР по Краснодарскому краю уже начата проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://crimea.ria.ru/20220122/apk-i-promyshlennost-kryma-nuzhno-perevodit-na-stochnye-vody---mnenie-1122117776.html
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кубань, краснодарский край, александр бастрыкин, новости, экология, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

22:24 26.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчистные сооружения. Архивное фото
Очистные сооружения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по сообщению о загрязнении реки Кубани в Краснодаре", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соцсети сообщается о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате вода приобретает темный оттенок и неприятный запах, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.
Ранее в местном Telegraram-канале сообщили о пене на поверхности воды в районе улицы Гассия, которая, по словам жителей, могла образоваться в результате стоков, называя разводы на воде "экологической катастрофой". На эти обращения муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара ответил, что причин подобных сливов в реку может быть несколько.
"Незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации или переливы бытовой канализации. По каждому случаю специалисты межведомственной комиссии разбираются: обследуют сети, выявляют причины, устраняют врезки. Работа эта объемная, в городе больше 1500 километров сетей ливневой канализации, и сделать ее за короткие сроки невозможно. Но обследования ведутся регулярно", - цитирует городской МЦУ РИА Новости.
В свою очередь в СУ СКР по Краснодарскому краю уже начата проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Вода - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января 2022, 08:06Радио "Спутник в Крыму"
АПК и промышленность Крыма нужно переводить на сточные воды - мнение
 
КубаньКраснодарский крайАлександр БастрыкинНовостиЭкологияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
22:45Главные новости Крыма: 26 марта
22:24Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
22:12Главное за день: 26 марта
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