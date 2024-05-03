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Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию
Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию
В исторических районах Симферополя, где никогда не было канализации, начали ее строить. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T17:41
2024-05-03T17:41
симферополь
канализационный коллектор
городская среда
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В исторических районах Симферополя, где никогда не было канализации, начали ее строить. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и некоторые другие. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Коносов.По его словам, подрядчик уже разработал 300 метров, мешают очень сложные грунты, трудно работать.Со времен основания города канализация была наружная, то есть нечистоты попросту сливались по открытым канавам в реку. Сейчас жители пользуются выгребными ямами либо выводят стоки прямо на дорогу, откуда они через ливневки неочищенными попадают в Салгир.В узкие улочки не проходит большая техникаРаботать в старом городе сложно, потому что улочки слишком узкие, габаритная техника на них не может развернуться. А небольшие машины не дают такой мощности, которая позволила бы быстро рыть траншеи в скальном грунте, рассказал РИА Новости Крым машинист экскаватора Сергей Полозюк."Видите, тут скала, экскаватор ее очень сложно проходит. Вот есть гидромолот, гидромолотом раздалбываем камень, потом землеройной машиной выгребаю. Очень сложно долбить. Были бы улицы пошире, можно было бы сюда загнать более тяжелую технику. Но так как все дома находятся рядом, то они просто разрушатся от вибрации", - объясняет он.До обеда Сергей "прошел" всего десять метров на улице Перевальной, где сейчас идут работы. После этого вместе с представителями Крымгазсетей определяли под землей места подключения газопровода.Учитывая все сложности, строительство канализации планируют завершить в 2025 году, уточнили в руководстве компании-подрядчика.В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят новые КОСыВ Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движениеВ Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, канализационный коллектор, городская среда, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, видео
Свершилось: в районе старого города в Симферополе строят канализацию

В исторических районах Симферополя начали строить долгожданную канализацию

17:41 03.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В исторических районах Симферополя, где никогда не было канализации, начали ее строить. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и некоторые другие. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Коносов.
"Это социально значимый объект, люди очень долго его ждали. Будет построено почти 13 с половиной километров системы водоотведения, она охвати основные м магистральные улицы. Укладываются трубы диаметром от 200 до 400 мм, гарантия качества канализации - 50 лет", - говорит Коносов.
По его словам, подрядчик уже разработал 300 метров, мешают очень сложные грунты, трудно работать.
Со времен основания города канализация была наружная, то есть нечистоты попросту сливались по открытым канавам в реку. Сейчас жители пользуются выгребными ямами либо выводят стоки прямо на дорогу, откуда они через ливневки неочищенными попадают в Салгир.
"Я живу здесь с самого раннего детства. Когда пришли люди и сказали, что будут делать канализацию, мы даже не поверили, - рассказал местный житель Сергей Кущ. - Мы ждали канализацию долгие годы. Ребята работают качественно, каждый день".

В узкие улочки не проходит большая техника

Работать в старом городе сложно, потому что улочки слишком узкие, габаритная техника на них не может развернуться. А небольшие машины не дают такой мощности, которая позволила бы быстро рыть траншеи в скальном грунте, рассказал РИА Новости Крым машинист экскаватора Сергей Полозюк.
"Видите, тут скала, экскаватор ее очень сложно проходит. Вот есть гидромолот, гидромолотом раздалбываем камень, потом землеройной машиной выгребаю. Очень сложно долбить. Были бы улицы пошире, можно было бы сюда загнать более тяжелую технику. Но так как все дома находятся рядом, то они просто разрушатся от вибрации", - объясняет он.
До обеда Сергей "прошел" всего десять метров на улице Перевальной, где сейчас идут работы. После этого вместе с представителями Крымгазсетей определяли под землей места подключения газопровода.

"Если бы грунт был полегче, можно было бы улицу за неделю закрывать", - говорит он.

Учитывая все сложности, строительство канализации планируют завершить в 2025 году, уточнили в руководстве компании-подрядчика.
В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.
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