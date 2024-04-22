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Под Алуштой построят новые КОС - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Под Алуштой построят новые КОС
Под Алуштой построят новые КОС - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Под Алуштой построят новые КОС
В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-22T06:04
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строительство кос в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, документ опубликован на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, проектирование КОС в Приветном должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, ранее завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн рублей. В январе строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма, а также в Оленевке. Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят канализационно-очистные сооружения в КоктебелеФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в СевастополеВозле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
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алушта, крым, строительство кос в крыму, очистные сооружения, новости крыма
Под Алуштой построят новые КОС

Под Алуштой к 2025 году построят канализационные сети и очистные сооружения – распоряжение

06:04 22.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Галина ОленеваСтроительство КОС в Крыму
Строительство КОС в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости Крым . Галина Оленева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, документ опубликован на официальном правительственном портале республики.
"Определить ООО "Терраграндэ" исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в селе Приветное городского округа Алушта с ценой контракта 60 545 983 рубля", - сказано в распоряжении.
В соответствии с документом, проектирование КОС в Приветном должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".
В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, ранее завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн рублей. В январе строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма, а также в Оленевке.
Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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АлуштаКрымСтроительство КОС в КрымуОчистные сооруженияНовости Крыма
 
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