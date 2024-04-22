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Под Алуштой построят новые КОС

Под Алуштой построят новые КОС - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Под Алуштой построят новые КОС

В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-22T06:04

2024-04-22T06:04

2024-04-21T21:58

алушта

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строительство кос в крыму

очистные сооружения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, документ опубликован на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, проектирование КОС в Приветном должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, ранее завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС). Стоимость работ составила 416 млн рублей. В январе строительство канализационных очистных сооружений завершено в поселке Черноморское на западе Крыма, а также в Оленевке. Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят канализационно-очистные сооружения в КоктебелеФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в СевастополеВозле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, крым, строительство кос в крыму, очистные сооружения, новости крыма