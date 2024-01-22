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В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
Строительство биологических очистных сооружений завершено в курортном поселке Оленевка, в западном Крыму, сообщает в понедельник Минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T19:07
2024-01-22T19:07
черноморский район
оленевка
очистные сооружения
новости
новости крыма
строительство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Строительство биологических очистных сооружений завершено в курортном поселке Оленевка, в западном Крыму, сообщает в понедельник Минстрой Крыма.По данным ведомства, новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря ."Стоимость строительства очистных сооружений составила 724 млн рублей", - уточнили в министерстве.Новые очистные сооружения в Оленевке построены в рамках мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера "Черноморский". Ранее завершение строительства объекта анонсировали на август 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияКогда и где в Крыму появятся новые очистные – МинстройПутин призвал уделить особое внимание очистным сооружениям в Крыму
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4.7
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черноморский район, оленевка, очистные сооружения, новости, новости крыма, строительство, крым
В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн

Строительство новых очистных завершено в Оленевке - Минстрой Крыма

19:07 22.01.2024
 
© Минстрой КрымаВ Черноморском районе завершили строительство очистных сооружений
В Черноморском районе завершили строительство очистных сооружений
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Строительство биологических очистных сооружений завершено в курортном поселке Оленевка, в западном Крыму, сообщает в понедельник Минстрой Крыма.
"В селе Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 кубометра в сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяженностью 35,7 км", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, новые очистные обеспечат полную очистку и утилизацию стоков в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности это исключит загрязнение акватории и побережья Черного моря .
"Стоимость строительства очистных сооружений составила 724 млн рублей", - уточнили в министерстве.
Новые очистные сооружения в Оленевке построены в рамках мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера "Черноморский". Ранее завершение строительства объекта анонсировали на август 2023 года.
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Черноморский районОленевкаОчистные сооруженияНовостиНовости КрымаСтроительствоКрым
 
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