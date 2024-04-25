https://crimea.ria.ru/20240425/na-poberezhe-azovskogo-morya-moderniziruyut-ochistnye--poruchenie-putina-1136862073.html

На побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение Путина

На побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение Путина - РИА Новости Крым, 25.04.2024

На побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение Путина

Предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря должны быть разработаны до 15 июля 2024 года. Соответствующее поручение по итогам... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T18:35

2024-04-25T18:35

2024-04-25T18:35

азовское море

владимир путин (политик)

очистные сооружения

новости

новые регионы россии

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

ростовская область

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Предложения по модернизации очистных сооружений на побережье Азовского моря должны быть разработаны до 15 июля 2024 года. Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья дал президент России Владимир Путин."Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей и представить предложения по модернизации очистных сооружений, расположенных на побережье Азовского моря,", - сказано в размещенном на сайте Кремля перечне поручений.Это позволит в конечном итоге минимизировать негативные последствия сброса сточных вод. Будут определены сроки реализации соответствующих мероприятий, источники и объемы их финансирования.Ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом.Читайте также на РИА Новости Крым:Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в мореПутин призвал уделить особое внимание очистным сооружениям в КрымуХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России

азовское море

новые регионы россии

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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