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Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Об этом РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T15:30
2024-04-01T15:30
2024-04-01T15:30
россия
владимир путин (политик)
экология
национальный проект "экология"
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию.Кроме того, кабмину поручено к этому же сроку вдвое снизить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты.В рамках нацпроекта также поручено создать комплексную систему мониторинга качества окружающей среды и ликвидировать до конца 2030 года не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Глава государства также поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из ТКО.К этому сроку планируется построить не менее 400 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и восьми экопромышленных парков.Бюджетное финансирование мероприятий в рамках нацпроекта "Экология" в 2025-2030 годах должно составить не менее 600 миллиардов рублей.В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно. Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.Подрядчиком выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят экотехнопарк на западе КрымаВ Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооруженияУченые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), экология, национальный проект "экология", общество, новости
Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
Путин поручил к 2036 году вдвое сократить сброс неочищенных стоков в водные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология" предусмотрев… поэтапное сокращение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в документе.
Кроме того, кабмину поручено к этому же сроку вдвое снизить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты.
В рамках нацпроекта также поручено создать комплексную систему мониторинга качества окружающей среды и ликвидировать до конца 2030 года не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Глава государства также поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из ТКО.
К этому сроку планируется построить не менее 400 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и восьми экопромышленных парков.
Бюджетное финансирование мероприятий в рамках нацпроекта "Экология" в 2025-2030 годах должно составить не менее 600 миллиардов рублей.
В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков
– в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно. Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.
Подрядчиком выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.
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