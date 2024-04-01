https://crimea.ria.ru/20240401/putin-poruchil-vdvoe-sokratit-vrednye-vybrosy-v-atmosferu-k-2036-godu-1136193927.html

Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году

Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Об этом РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T15:30

2024-04-01T15:30

2024-04-01T15:30

россия

владимир путин (политик)

экология

национальный проект "экология"

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123274815_0:65:3068:1790_1920x0_80_0_0_50aead02287c7059a19ceb77d071dde5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2036 году вдвое сократить объемы вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию.Кроме того, кабмину поручено к этому же сроку вдвое снизить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты.В рамках нацпроекта также поручено создать комплексную систему мониторинга качества окружающей среды и ликвидировать до конца 2030 года не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Глава государства также поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из ТКО.К этому сроку планируется построить не менее 400 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и восьми экопромышленных парков.Бюджетное финансирование мероприятий в рамках нацпроекта "Экология" в 2025-2030 годах должно составить не менее 600 миллиардов рублей.В Крыму реализуется проект по строительству трех экотехнопарков – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. Мощность объектов составит 500 тысяч и 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год соответственно. Экотехнопарк в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год планируется построить до конца 2024 года.Подрядчиком выступает "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят экотехнопарк на западе КрымаВ Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооруженияУченые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), экология, национальный проект "экология", общество, новости