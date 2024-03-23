https://crimea.ria.ru/20240323/uchenye-nazvali-naibolee-bezopasnye-istochniki-vody-v-krymu-1135894876.html

Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму

Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму

Воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе. Об этом крымские ученые рассказали в студии РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T21:45

2024-03-23T21:45

2024-03-23T21:45

радио "спутник в крыму"

крым

вода в крыму

константин работягов

анатолий копачевский

мнения

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3d6b0e1e83abd59dbe7d3a878f693c4d.jpg

Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе. Об этом крымские ученые рассказали в студии радио "Спутник в Крыму".Где в Крыму самая чистая водаПо словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, в Крыму реестр источников децентрализованного водоснабжения составлен предприятием "Крымгеология". Они же ведут надзор за ними.Существуют также источники централизованного водоснабжения, которые оборудуются в соответствии с санитарными правилами, и из которых вода подается в дома некоторых населенных пунктов. Таких каптированных источников много в Алуштинском и Ялтинском регионах, скважины распространены в Сакском и Бахчисарайском районах. В этих регионах вода наиболее хороша по качеству.Вообще же, добавил Копачевский, все подземные воды делятся на защищенные и незащищенные."Если она (вода – прим. ред.) где-то по поверхности собирается, формируется и "выклинивает" только после дождей, то, скорее всего, это грунтовые воды. Все будет зависеть от того, что происходит сверху, где у вас этот источник формируется. Если сверху есть пастбище, удобряемое поле, то вы можете "ловить" удобрения, нитраты. Даже в артезианских источниках, которые не защищены, где есть гидрологические "окна" с поверхности земли, то мы видим повышение нитратов", – сказал он.Но даже в центре городов существуют источники воды отличного качества.Пить по рекомендации врачаНо, используя постоянно в пищу воду из того или иного источника, человеку также важно знать, что на полуострове распространены воды, которые нельзя употреблять постоянно. Речь идет о воде с богатой минерализацией."Источники разделяются по тем солям, которые набирает вода, проходя через горную породу. В Крыму есть группа родников, которая не выделяется сильным отклонением по минеральному составу, а есть источники, которые имеют особый минеральный состав. Это так называемая бальнеологическая группа: углекислые, сульфидные и йодо-бромные воды", – отметил специалист и напомнил, что такую воду употреблять необходимо только в соответствии с рекомендациями врачей.Как вторит Копачевскому его коллега, доцент кафедры общей химии института биохмических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов, крымчанам и гостям полуострова необходимо интересоваться, какую воду они пьют, чтобы не навредить здоровью.Чем опасны горные родникиПри этом в горных походах можно четко определить, какую воду стоит, а какую не стоит употреблять. Критериями качества ключевой воды могут стать не только прозрачность воды, ее запах и вкус, но живые организмы. Во-первых, необходимо убедиться, что по руслу родника растут водоросли и трава. Есть и еще один верный признак.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько дней Крыму хватит водыРемонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма

https://crimea.ria.ru/20240302/chto-s-vodoy-v-krymu-po-itogam-fevralya-i-kakie-prognozy-na-vesnu-i-leto-1135348785.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, константин работягов, анатолий копачевский, мнения, здоровье, совет эксперта