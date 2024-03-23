https://crimea.ria.ru/20240323/uchenye-nazvali-naibolee-bezopasnye-istochniki-vody-v-krymu-1135894876.html
Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
Воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе. Об этом крымские ученые рассказали в студии РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T21:45
2024-03-23T21:45
2024-03-23T21:45
радио "спутник в крыму"
крым
вода в крыму
константин работягов
анатолий копачевский
мнения
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3d6b0e1e83abd59dbe7d3a878f693c4d.jpg
Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии"
Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии"
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе. Об этом крымские ученые рассказали в студии радио "Спутник в Крыму".Где в Крыму самая чистая водаПо словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, в Крыму реестр источников децентрализованного водоснабжения составлен предприятием "Крымгеология". Они же ведут надзор за ними.Существуют также источники централизованного водоснабжения, которые оборудуются в соответствии с санитарными правилами, и из которых вода подается в дома некоторых населенных пунктов. Таких каптированных источников много в Алуштинском и Ялтинском регионах, скважины распространены в Сакском и Бахчисарайском районах. В этих регионах вода наиболее хороша по качеству.Вообще же, добавил Копачевский, все подземные воды делятся на защищенные и незащищенные."Если она (вода – прим. ред.) где-то по поверхности собирается, формируется и "выклинивает" только после дождей, то, скорее всего, это грунтовые воды. Все будет зависеть от того, что происходит сверху, где у вас этот источник формируется. Если сверху есть пастбище, удобряемое поле, то вы можете "ловить" удобрения, нитраты. Даже в артезианских источниках, которые не защищены, где есть гидрологические "окна" с поверхности земли, то мы видим повышение нитратов", – сказал он.Но даже в центре городов существуют источники воды отличного качества.Пить по рекомендации врачаНо, используя постоянно в пищу воду из того или иного источника, человеку также важно знать, что на полуострове распространены воды, которые нельзя употреблять постоянно. Речь идет о воде с богатой минерализацией."Источники разделяются по тем солям, которые набирает вода, проходя через горную породу. В Крыму есть группа родников, которая не выделяется сильным отклонением по минеральному составу, а есть источники, которые имеют особый минеральный состав. Это так называемая бальнеологическая группа: углекислые, сульфидные и йодо-бромные воды", – отметил специалист и напомнил, что такую воду употреблять необходимо только в соответствии с рекомендациями врачей.Как вторит Копачевскому его коллега, доцент кафедры общей химии института биохмических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов, крымчанам и гостям полуострова необходимо интересоваться, какую воду они пьют, чтобы не навредить здоровью.Чем опасны горные родникиПри этом в горных походах можно четко определить, какую воду стоит, а какую не стоит употреблять. Критериями качества ключевой воды могут стать не только прозрачность воды, ее запах и вкус, но живые организмы. Во-первых, необходимо убедиться, что по руслу родника растут водоросли и трава. Есть и еще один верный признак.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеНа сколько дней Крыму хватит водыРемонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
https://crimea.ria.ru/20240302/chto-s-vodoy-v-krymu-po-itogam-fevralya-i-kakie-prognozy-na-vesnu-i-leto-1135348785.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e50f698b3119d5d277c5962baf902aed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, константин работягов, анатолий копачевский, мнения, здоровье, совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым.
Воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе. Об этом крымские ученые рассказали в студии радио "Спутник в Крыму
".
Где в Крыму самая чистая вода
По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, в Крыму реестр источников децентрализованного водоснабжения составлен предприятием "Крымгеология". Они же ведут надзор за ними.
Существуют также источники централизованного водоснабжения, которые оборудуются в соответствии с санитарными правилами, и из которых вода подается в дома некоторых населенных пунктов. Таких каптированных источников много в Алуштинском и Ялтинском регионах, скважины распространены в Сакском и Бахчисарайском районах. В этих регионах вода наиболее хороша по качеству.
Вообще же, добавил Копачевский, все подземные воды делятся на защищенные и незащищенные.
"Если она (вода – прим. ред.) где-то по поверхности собирается, формируется и "выклинивает" только после дождей, то, скорее всего, это грунтовые воды. Все будет зависеть от того, что происходит сверху, где у вас этот источник формируется. Если сверху есть пастбище, удобряемое поле, то вы можете "ловить" удобрения, нитраты. Даже в артезианских источниках, которые не защищены, где есть гидрологические "окна" с поверхности земли, то мы видим повышение нитратов", – сказал он.
Но даже в центре городов существуют источники воды отличного качества.
"Если источник глубокого заложения, несколько раз перекрыт водоупорными глинами, пластами горных пород, которые не пропускают воду из зоны антропогенного воздействия, а берет воду только из экологически чистой природной зоны, то мы и в центре города можем встретить идеально чистую воду", – сказал Копачевский.
Пить по рекомендации врача
Но, используя постоянно в пищу воду из того или иного источника, человеку также важно знать, что на полуострове распространены воды, которые нельзя употреблять постоянно. Речь идет о воде с богатой минерализацией.
"Источники разделяются по тем солям, которые набирает вода, проходя через горную породу. В Крыму есть группа родников, которая не выделяется сильным отклонением по минеральному составу, а есть источники, которые имеют особый минеральный состав. Это так называемая бальнеологическая группа: углекислые, сульфидные и йодо-бромные воды", – отметил специалист и напомнил, что такую воду употреблять необходимо только в соответствии с рекомендациями врачей.
Как вторит Копачевскому его коллега, доцент кафедры общей химии института биохмических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов, крымчанам и гостям полуострова необходимо интересоваться, какую воду они пьют, чтобы не навредить здоровью.
"Если вода собирается с поверхности с небольших глубин, то она может "подобрать" в себя все, что на поверхности человек "посыпал". Существует очень большое количество сельскохозяйственных удобрений, которые ни на вкус, ни на запах не определяются. Большинство используемых людьми химических веществ не чувствительны для нас", – сказал он.
Чем опасны горные родники
При этом в горных походах можно четко определить, какую воду стоит, а какую не стоит употреблять. Критериями качества ключевой воды могут стать не только прозрачность воды, ее запах и вкус, но живые организмы. Во-первых, необходимо убедиться, что по руслу родника растут водоросли и трава. Есть и еще один верный признак.
"Опытные путешественники оценивают качество воды не по цвету и прозрачности, а по тому, живут ли в роднике бокоплавы. Они являются очень качественным показателем того, что в воде опасной химии нет. Но в любом случае воду нужно обязательно кипятить", – подчеркнул специалист.
Читайте также на РИА Новости Крым: