https://crimea.ria.ru/20240212/remont-na-belogorskom-gidrouzle-kak-obespechen-vodoy-vostok-kryma-1134896320.html
Ремонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
Ремонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Ремонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
Раньше Тайганское водохранилище, построенное еще в 1934 году, наполнялось водой с гор, которая стекала по деревянным акведукам. Сейчас это водохранилище... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T19:15
2024-02-12T19:15
2024-02-12T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Раньше Тайганское водохранилище, построенное еще в 1934 году, наполнялось водой с гор, которая стекала по деревянным акведукам. Сейчас это водохранилище остается полным благодаря Белогорскому водохранилищу, в котором аккумулируются ресурсы бурной Биюк-Карасу: по специальным перепускным сооружениям и отводящим каналам вода из одного водохранилища перетекает в другое. А затем вода поступает в наливные водоемы системы Северо-Крымского канала, питая населенные пункты восточного Крыма.На Белогорском гидроузле завершен первый этап ремонтно-восстановительных работ, направленных на улучшение водообеспечения восточных регионов полуострова. Работы велись с 2021 года по 2023 годы. Отремонтированы водосбросное и перепускное сооружения. Выполнен комплекс берегоукрепительных работ. Благодаря этому ремонту объект находится в хорошем техническом состоянии.Воду несет Биюк-КарасуКак рассказала журналистам начальник местного отдела эксплуатации водных ресурсов Ольга Трофимова, по сути, наполняет оба водохранилища многоводная речка Биюк-Карасу – самый крупный из притоков Салгира.И добавила, что в условиях эксплуатации сначала до нужного объема набирается Белогорское водохранилище, а затем по специальному сооружению вода идет в Тайганское, наполняя его. А чтобы не допустить перелива водохранилища, воду сбрасывают в Биюк-Карасу.По словам Трофимовой, на водосбросном сооружении регулярно что-нибудь ремонтировали. Однако своими силами справиться с объемом работы не получалось: "во время паводка вода поднимала плиты перепускного сооружения, что препятствовало сбросу паводка и дальнейшей эксплуатации".Укрепляли и заливали бетонНа ремонтно-восстановительные работы из бюджета Республики Крым было выделено свыше 40 миллионов рублей, уточнил руководитель Белогорского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Олег Кушпрак.Основные работы были связаны с заливкой бетона, который "имеет свойство разрушаться со временем и под воздействием воды". Только на одном из участков рабочие уложили больше трех километров деформационных швов и залили бетона более 500 "кубов"."Объем Белогорское водохранилища составляет 23,8 млн кубометров воды, сейчас в нем 21 млн кубометров воды, что составляет 87% наполненности. Объем Тайганского водохранилища 13,8 млн кубометров воды, сейчас он наполнен на 11,1 млн "кубов". Так что оба водохранилища полные. Мы сейчас уже даже сбрасываем, потому что приток идет. На востоке Крыма наливные водохранилища также полностью обеспечены водой", – рассказал руководитель филиала.Обеспечена надежная эксплуатацияОсновные производственные фонды водохозяйственно-мелиоративного комплекса Республики Крым сохранены и поддерживаются в рабочем эксплуатационном состоянии.Также он отметил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.Напомним, в Крыму продолжается строительство водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в восточные регионы полуострова.Проект реализуется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость государственного контракта – более 23 миллиардов рублей, на данный момент освоено 15,6 млрд рублей.Общая протяженность водовода – 154 километра, пропускная способность – 390 тысяч кубометров в секунду. На сегодняшний день работы выполнены на 75%.Также ранее сообщалось, что власти Крыма планируют реализовать проект строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыСколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭСВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
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Ремонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
На Белогорском гидроузле завершен 1-й этап работ для улучшения ситуации с водоснабжением
19:15 12.02.2024 (обновлено: 19:16 12.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Раньше Тайганское водохранилище, построенное еще в 1934 году, наполнялось водой с гор, которая стекала по деревянным акведукам. Сейчас это водохранилище остается полным благодаря Белогорскому водохранилищу, в котором аккумулируются ресурсы бурной Биюк-Карасу: по специальным перепускным сооружениям и отводящим каналам вода из одного водохранилища перетекает в другое. А затем вода поступает в наливные водоемы системы Северо-Крымского канала, питая населенные пункты восточного Крыма.
На Белогорском гидроузле завершен первый этап ремонтно-восстановительных работ, направленных на улучшение водообеспечения восточных регионов полуострова. Работы велись с 2021 года по 2023 годы. Отремонтированы водосбросное и перепускное сооружения. Выполнен комплекс берегоукрепительных работ. Благодаря этому ремонту объект находится в хорошем техническом состоянии.
Воду несет Биюк-Карасу
Как рассказала журналистам начальник местного отдела эксплуатации водных ресурсов Ольга Трофимова, по сути, наполняет оба водохранилища многоводная речка Биюк-Карасу – самый крупный из притоков Салгира.
"Издревле люди не могли справиться с этой стихией – уплывали деревни, все размывало, поэтому решили зарегулировать сток реки и построить гидротехническое сооружение в виде плотины, которая перегораживает русло реки. Сегодня Белогорский гидроузел – большой и сложный комплекс сооружений, потому что из Белогорского водохранилища наполняется еще и Тайганское", – рассказала Ольга Трофимова.
И добавила, что в условиях эксплуатации сначала до нужного объема набирается Белогорское водохранилище, а затем по специальному сооружению вода идет в Тайганское, наполняя его. А чтобы не допустить перелива водохранилища, воду сбрасывают в Биюк-Карасу.
По словам Трофимовой, на водосбросном сооружении регулярно что-нибудь ремонтировали. Однако своими силами справиться с объемом работы не получалось: "во время паводка вода поднимала плиты перепускного сооружения, что препятствовало сбросу паводка и дальнейшей эксплуатации".
Укрепляли и заливали бетон
На ремонтно-восстановительные работы из бюджета Республики Крым было выделено свыше 40 миллионов рублей, уточнил руководитель Белогорского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Олег Кушпрак.
"Отремонтированы подводящий канал Белогорского водохранилища, мокрые откосы и дно, а также перепускное сооружение Белогорского водохранилища и отводящий канал Тайганского водохранилища", – перечислил он.
Основные работы были связаны с заливкой бетона, который "имеет свойство разрушаться со временем и под воздействием воды". Только на одном из участков рабочие уложили больше трех километров деформационных швов и залили бетона более 500 "кубов".
"Объем Белогорское водохранилища составляет 23,8 млн кубометров воды, сейчас в нем 21 млн кубометров воды, что составляет 87% наполненности. Объем Тайганского водохранилища 13,8 млн кубометров воды, сейчас он наполнен на 11,1 млн "кубов". Так что оба водохранилища полные. Мы сейчас уже даже сбрасываем, потому что приток идет. На востоке Крыма наливные водохранилища также полностью обеспечены водой", – рассказал руководитель филиала.
Обеспечена надежная эксплуатация
Основные производственные фонды водохозяйственно-мелиоративного комплекса Республики Крым сохранены и поддерживаются в рабочем эксплуатационном состоянии.
"За десятилетний период реализовано более 12 серьезных мероприятий на различных объектах отрасли. В том числе, в 2014 году построен комплекс гидротехнических сооружений на гидроузле в селе Новоивановка Нижнегорского района. Также обеспечено обустройство скважин на Неженском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах. С 2021 по 2023 выполнены ремонтно-восстановительные работы отдельных сооружений на некоторых водохранилищах и гидроузлах. В том числе, Белогорском, что позволит обеспечить их надежную эксплуатацию", – прокомментировал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.
Также он отметил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.
Напомним, в Крыму продолжается строительство водовода
от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в восточные регионы полуострова.
Проект реализуется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость государственного контракта – более 23 миллиардов рублей, на данный момент освоено 15,6 млрд рублей.
Общая протяженность водовода – 154 километра, пропускная способность – 390 тысяч кубометров в секунду. На сегодняшний день работы выполнены на 75%.
Также ранее сообщалось, что власти Крыма планируют реализовать проект
строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона.
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