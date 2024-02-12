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На сколько дней Крыму хватит воды - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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На сколько дней Крыму хватит воды
На сколько дней Крыму хватит воды - РИА Новости Крым, 12.02.2024
На сколько дней Крыму хватит воды
Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T21:32
2024-02-12T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.Также он уточнил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
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вода в крыму, новости, крым, водохранилища крыма, водоснабжение
На сколько дней Крыму хватит воды

Крым обеспечен водными ресурсами на 495 суток

21:32 12.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.

"Уже в январе 2024 наливные водохранилища Восточного Крыма получили более 10 миллионов кубических метров воды. Запас воды в водохранилищах Крыма составляет более 278 миллионов кубометров, что на 38 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Указанные объемы позволят обеспечить водными ресурсами Крым на протяжении 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем периоде", – рассказал Ахмед Османов.

Также он уточнил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.
Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.
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