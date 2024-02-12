На сколько дней Крыму хватит воды
Крым обеспечен водными ресурсами на 495 суток
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.
"Уже в январе 2024 наливные водохранилища Восточного Крыма получили более 10 миллионов кубических метров воды. Запас воды в водохранилищах Крыма составляет более 278 миллионов кубометров, что на 38 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Указанные объемы позволят обеспечить водными ресурсами Крым на протяжении 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем периоде", – рассказал Ахмед Османов.
Также он уточнил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.
Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.
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