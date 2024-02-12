https://crimea.ria.ru/20240212/na-skolko-dney-krymu-khvatit-vody-1134896025.html

На сколько дней Крыму хватит воды

На сколько дней Крыму хватит воды - РИА Новости Крым, 12.02.2024

На сколько дней Крыму хватит воды

Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T21:32

2024-02-12T21:32

2024-02-12T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем. Об этом в комментарии журналистам рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов.Также он уточнил, что с 2014 года в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала было подано воды общим объемом 450 млн кубических метров.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.Также Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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