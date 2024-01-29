Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240129/v-sevastopole-postroyat-zakrytyy-akveduk-ot-vodokhranilischa-k-gorodu-1134539359.html
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу - РИА Новости Крым, 29.01.2024
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно спроектировать и построить акведук от Чернореченского водохранилища до городского водозабора. Сделают РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T17:04
2024-01-29T17:39
севастополь
михаил развожаев
вода крыма
вода в крыму
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
строительство
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e351f64ed1d1d5151f1d5ab310a34a14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно спроектировать и построить акведук от Чернореченского водохранилища до городского водозабора. Сделают это, чтобы избежать повторения проблем с водой, которые возникли из-за паводка на реке Черной на минувшей неделе. Об этом заявил на внеочередном заседании правительства.Он подчеркнул, что этот проект "нужно делать обязательно, чтобы обезопасить город от таких проблем с водоснабжением", которые возникли на минувшей неделе после дождей и паводка на реке Черной.По его словам, это позволит избежать снижения скорости фильтрации воды, которая во время недавней ЧС упала сначала в два раза, а потом стала больше "из-за мутности и приточности селевых вод, пришедших в реку Черная ниже водохранилища".В ответ замгубернатора Алексей Парикин пообещал начать прорабатывать этот вопрос, отметив, что сложной будет трассировка из-за того, что в районе прокладки акведука от водохранилища "довольно тяжелый рельеф".Он также отметил, что работа над проектом модернизации основного, 3-го гидроузла, с которого подается фильтрованная вода из Чернореченского водохранилища в город, находится на завершающей стадии и документы готовятся направить в Минстрой уже в начале февраля.Замгубернатора сообщил, что на текущий момент все водоузлы восстановлены, объемы воды подаются в город в необходимых количествах, и "Водоканал" начал работать в плановом режиме: "Мы вышли на плановые показатели, работаем уже в штатном режиме".В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также в Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды власти приняли решение временно остановить все городские гидроузлы. В городе объявили выходные из-за проблем с подачей воды. МЧС доложили о ликвидации последствий паводка 21 января. 22 января директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что подтопленными остаются 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое. Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение "За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видео
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526293_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e595cf55673dd4c2fb24c0647256d66e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, вода крыма, вода в крыму, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, строительство, крым, новости крыма
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

Развожаев поручил построить закрытый акведук от водохранилища к городскому гидроузлу

17:04 29.01.2024 (обновлено: 17:39 29.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЧернореченское водохранилище
Чернореченское водохранилище - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно спроектировать и построить акведук от Чернореченского водохранилища до городского водозабора. Сделают это, чтобы избежать повторения проблем с водой, которые возникли из-за паводка на реке Черной на минувшей неделе. Об этом заявил на внеочередном заседании правительства.

"Я прошу еще раз вернуться к проекту, который мы одно время включали предварительно в водный план, который правительство Российской Федерации во время засухи делало вместе с нами. Закрытый акведук от водохранилища до водопроводной системы. Чтобы не быть так зависимыми от качества воды в реке. Оперативно этот проект надо посчитать и подумать, где мы будем источник (финансирования – ред.) на него искать", – сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что этот проект "нужно делать обязательно, чтобы обезопасить город от таких проблем с водоснабжением", которые возникли на минувшей неделе после дождей и паводка на реке Черной.
По его словам, это позволит избежать снижения скорости фильтрации воды, которая во время недавней ЧС упала сначала в два раза, а потом стала больше "из-за мутности и приточности селевых вод, пришедших в реку Черная ниже водохранилища".
"Мы не говорим о том, что реку возьмем в некий закрытый канал – река как была, так и есть. Просто параллельно надо будет сделать акведук. Смотреть, как его инженерно оборудовать, защиту и прочее. Непростой будет проект, но его надо обязательно сделать", – подытожил губернатор.
В ответ замгубернатора Алексей Парикин пообещал начать прорабатывать этот вопрос, отметив, что сложной будет трассировка из-за того, что в районе прокладки акведука от водохранилища "довольно тяжелый рельеф".
Он также отметил, что работа над проектом модернизации основного, 3-го гидроузла, с которого подается фильтрованная вода из Чернореченского водохранилища в город, находится на завершающей стадии и документы готовятся направить в Минстрой уже в начале февраля.
"Предложение получили по 3-му гидроузлу уже основательные. До 5 февраля все отрабатываем и отправляем в Министерство строительства для включения в государственную программу", – заявил Парикин.
Замгубернатора сообщил, что на текущий момент все водоузлы восстановлены, объемы воды подаются в город в необходимых количествах, и "Водоканал" начал работать в плановом режиме: "Мы вышли на плановые показатели, работаем уже в штатном режиме".
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также в Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды власти приняли решение временно остановить все городские гидроузлы.
В городе объявили выходные из-за проблем с подачей воды.
МЧС доложили о ликвидации последствий паводка 21 января. 22 января директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что подтопленными остаются 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видео
 
СевастопольМихаил РазвожаевВода КрымаВода в КрымуПодтопления в Севастополе из-за паводка и ливнейСтроительствоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Газопровод в районе Ялты поврежден из-за ДТП
19:29Путешествовать с животными в Крым на поезде станет проще
19:12Если семья родилась крылатой: династия парашютистов из Крыма
18:57Крымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперации
18:31Погиб на боевом посту: в Севастополе простились с героем спецоперации
18:23Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе
18:08Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства
17:39Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года
17:32В школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов
17:26Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
17:04В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу
16:33Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
16:15ВСУ обстреляли Донецк - трое погибших
16:02Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
15:49Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
15:24Ревизоры из США нагрянули в Киев
15:10Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний
14:33Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит
14:01Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
13:51ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
Лента новостейМолния