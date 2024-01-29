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В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу - РИА Новости Крым, 29.01.2024

В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно спроектировать и построить акведук от Чернореченского водохранилища до городского водозабора. Сделают РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T17:04

2024-01-29T17:04

2024-01-29T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно спроектировать и построить акведук от Чернореченского водохранилища до городского водозабора. Сделают это, чтобы избежать повторения проблем с водой, которые возникли из-за паводка на реке Черной на минувшей неделе. Об этом заявил на внеочередном заседании правительства.Он подчеркнул, что этот проект "нужно делать обязательно, чтобы обезопасить город от таких проблем с водоснабжением", которые возникли на минувшей неделе после дождей и паводка на реке Черной.По его словам, это позволит избежать снижения скорости фильтрации воды, которая во время недавней ЧС упала сначала в два раза, а потом стала больше "из-за мутности и приточности селевых вод, пришедших в реку Черная ниже водохранилища".В ответ замгубернатора Алексей Парикин пообещал начать прорабатывать этот вопрос, отметив, что сложной будет трассировка из-за того, что в районе прокладки акведука от водохранилища "довольно тяжелый рельеф".Он также отметил, что работа над проектом модернизации основного, 3-го гидроузла, с которого подается фильтрованная вода из Чернореченского водохранилища в город, находится на завершающей стадии и документы готовятся направить в Минстрой уже в начале февраля.Замгубернатора сообщил, что на текущий момент все водоузлы восстановлены, объемы воды подаются в город в необходимых количествах, и "Водоканал" начал работать в плановом режиме: "Мы вышли на плановые показатели, работаем уже в штатном режиме".В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также в Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды власти приняли решение временно остановить все городские гидроузлы. В городе объявили выходные из-за проблем с подачей воды. МЧС доложили о ликвидации последствий паводка 21 января. 22 января директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что подтопленными остаются 19 домовладений на территории садового товарищества Сахарная Головка и села Штурмовое. Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение "За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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