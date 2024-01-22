https://crimea.ria.ru/20240122/v-sevastopole-obyavili-dva-vykhodnykh-dnya-iz-za-problem-s-podachey-vody-1134376216.html

В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды

В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды

В Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями из-за возникших в регионе проблем с водоснабжением, рабочий день 22 января решено сократить. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T12:34

2024-01-22T12:34

2024-01-22T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями из-за возникших в регионе проблем с водоснабжением, рабочий день 22 января решено сократить. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, к 20:00 24 января водоснабжение планируется полностью восстановить. Однако, начиная с 11:00 23 января и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет. "Эта вынужденная остановка системы, необходимая для накопления и санитарной очистки воды, позволит нам вечером 24 января дать воду уже в штатном режиме. Если продолжим подавать воду периодами — процесс может затянуться на неделю или больше", - пояснил губернатор. Почему нет воды в СевастополеВ ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.По данным властей Севастополя, из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков в реки, впадающие в Чернореченское водохранилище, резко повысилась мутность воды, показатели оказались превышены в десятки раз. Местами произошли подтопления. Сложилась сложнейшая ситуация для объектов ЖКХ, что привело к резкому уменьшению производительности очистных сооружений. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.По словам Развожаева, до настоящего момента полноценно запустить водоснабжение не удалось. Для стабилизации ситуации и наполнения системы водой, по оценкам коммунальшиков, необходимо порядка 55 часов.В городе сейчас работает 20 водовозок, шесть из них предоставил Крым и восемь выделили в помощь в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтерыБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеВ Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

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