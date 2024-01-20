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В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
В Севастополе главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T14:15
2024-01-20T15:19
михаил развожаев
севастополь
онкология
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов домой. Об этом Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.Подвоз воды уже организован в приоритетном порядке, сообщил губернатор, извинившись перед пациентами.Ранее он сообщил, что уровень воды в районе паводков постепенно снижается. Подтопленными на данный момент остается 34 приусадебных участка и 19 частных домов.К водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеПодтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогодуПодачу тепла восстановили в Евпатории
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михаил развожаев, севастополь, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости, новости крыма
В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

В Севастополе организуют служебную проверку из-за ситуации с водой в онкодиспансере

14:15 20.01.2024 (обновлено: 15:19 20.01.2024)
 
© Фото: пресс-служба правительства СевастополяОнкодиспансер в Севастополе
Онкодиспансер в Севастополе
© Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов домой. Об этом Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

"Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо чтобы родственники привезли воду в больницу. Это совершенно недопустимая ситуация. Главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание. Поручил провести служебную проверку", – написал он в своем Telegram-канале.

Подвоз воды уже организован в приоритетном порядке, сообщил губернатор, извинившись перед пациентами.
"Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь. Своему заму Александру Андреевичу Кулагину поручил срочно проверить остальные больницы. Чтобы повторения такой ситуации не было", написал Развожаев.
Ранее он сообщил, что уровень воды в районе паводков постепенно снижается. Подтопленными на данный момент остается 34 приусадебных участка и 19 частных домов.
К водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.
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