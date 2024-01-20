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В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера

В Севастополе главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T14:15

2024-01-20T14:15

2024-01-20T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов домой. Об этом Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.Подвоз воды уже организован в приоритетном порядке, сообщил губернатор, извинившись перед пациентами.Ранее он сообщил, что уровень воды в районе паводков постепенно снижается. Подтопленными на данный момент остается 34 приусадебных участка и 19 частных домов.К водоснабжению удалось подключить гидроузел, который за ночь был очищен от мусора и запущен. Водоснабжение 20 января будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.Читайте также на РИА Новости Крым:Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движениеПодтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогодуПодачу тепла восстановили в Евпатории

севастополь

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2024

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михаил развожаев, севастополь, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости, новости крыма